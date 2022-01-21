【udn閱讀‧愛書任務】《書上設計展2021》抽限量設計書及口罩！

尼普利出版連續第六年出版，從準設計師到設計師必讀養成年鑑《書上設計展2021》，是每年設計人最愛、最期待的創意大補帖，已於2022年1月15日嶄新上市，除了為你開箱各大設計現場外，還進一步邀集五個各界代表，從創作、跨界、動態、品牌、募資等角度，擴大選集的視角。「模擬設計人生──實習」的主題報導，更深入實習的百態。漫步在尼普利與設計發浪的聯手企劃及楊士慶與海流設計的視覺設計中，迎向逆襲的貳零貳貳！

新的一年，為展開全新設計新生！聯合新聞網閱讀頻道與尼普利出版社首次獨家合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間只到2月28日止，投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1.此獎項為【合作單位：尼普利出版】寄出（寄送僅限台灣）。

2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.獎項：共計5名，分別是《書上設計展2021》書+新一代40限量口罩，3組、《書上設計展2021》，2組。

4.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

5.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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