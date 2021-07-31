2021臺灣文學獎 創作獎首度線上贈獎典禮

臺灣文學獎創作獎7月31日在臺灣文學館演講廳舉辦贈獎典禮，贈發臺語、客語、原住民華語文學3種創作獎。因應疫情，今年首度以線上直播方式舉辦，文化部長李永得也特別以影片祝賀9位得獎者。

文化部長李永得表示，今年臺灣文學獎創作獎171件投稿，創歷年新高，寫作題材包括白色恐怖受難者故事、228事件、也有講親情和愛情、族群文化，甚至還有以山老鼠為主題的作品。特別感謝評審以深厚經驗評選，讓臺灣文學不斷激盪、傳承下去；並感謝參賽者的努力創作，讓臺灣文學繼續往前。更重要的是，好作品有鼓舞人心的作用，能加速社會在疫情中恢復過來。文化部和臺灣文學館會繼續努力支持臺灣文學創作。

臺灣文學館長蘇碩斌表示，文學是最普遍、最實惠的藝術形式，一支筆就能啟動情感，一席地就能構造思想，國立臺灣文學館的「臺灣文學獎」，每一年都有責任向臺灣文學傑作致敬，感謝他們淬鍊生活語言而創造另一個世界，為凡俗人間開啟無窮樂趣。

臺灣文學獎創作獎今年贈發獎項有「臺語」小說、散文、新詩；「客語」散文、新詩2位；「原住民華語文」小說2位、新詩，9位得獎者各獲贈獎金10萬元。

原住民華語文創作獎小說—潘鎮宇。（圖／國立臺灣文學館提供）

「臺語文學創作獎」小說首獎〈斑甲市〉，作者王永成認為日常生活中說臺語並時常以臺語思考，才能寫出好的臺語小說，這次得獎除了開心與多謝評審的肯定，也希望大家一起來書寫與閱讀臺語小說。散文由陳龍廷〈Sîn話鬚仔〉獲獎，他表示因為思念仙逝的父親，想把聲音寫下來，而成為寫作的人。並感謝恩師呂興昌，教他用臺灣的心走文學的路。新詩首獎〈「你對佗位來?」〉，作者黃明峯得獎感言富有詩意，他覺得下雨的時候，可以跟自己作伴，想一些事情；孤單的時候，可以寫一些事情，唸給月亮聽。

客語文學創作獎散文—黃秋枝。（圖／國立臺灣文學館提供）

客語文學創作獎新詩—王興寶。（圖／國立臺灣文學館提供）

客語文學創作獎新詩—廖育辰。（圖／國立臺灣文學館提供）

「客語文學創作獎」散文首獎〈疫情時節 講「發」字〉，作者黃秋枝相信所有的獲獎人，都是在各自創作領域專研有成的人，除了創作的這種執著之外，客語詞彙量的涉略廣度和深度及語法應用等因素配合也很重要。並感謝臺灣文學獎持續提供徵文機會，給想要創作的人，一個很好的場域。新詩2名首獎，〈蹶上城門个叭哈花〉作者王興寶說，我想唯有深層的覺醒，紀念才能真正顯現價值，這次獲獎的鼓勵，是我的土地認同及臺灣書寫中值得紀念的篇章，喜悅與挑戰總是伴隨而來，持續努力提升自我及在地書寫的品質，是我不變的目標。年僅25歲的新秀廖育辰以〈月曜日个月臺崠遐岸—0.000000001s〉獲新詩首獎，他表示參賽的初衷是要將臺灣詔安客家語的現代詩作送入國家中央機關，百般思量於此，將詩文以臺灣詔安客家語全漢字、全羅馬拼音寫成，並期許繼續深化臺灣詔安客家語現代詩。

「原住民華語文創作獎」小說首獎2名，〈山瘟〉作者魯亮．諾命說明泰雅族人皆耳熟能詳現代文學與口傳文學的結合，從口述文學與部落現況的鏈結，溯源至兒時的床邊搖籃故事，希望藉作品喚起部落記憶與人性光輝的一面。〈Yapapaw〉作者潘鎮宇表示此篇故事是我第三篇書寫蘭嶼的作品，我從小在都市長大，蘭嶼彌補了我未曾經歷過的部落經驗。作品完成的當下我才體悟，我藉蘭嶼的經驗寫作，不只是寫他們，更多時候是在寫空白的自己。新詩首獎由黃璽〈莎拉茅群訪談記事〉獲得，他說，我有幸在部落最後一位能詳盡記事的WilangNabu（劉金盛）耆老離世前記錄下Slamaw群泰雅人的一部份口述歷史，那是一連串從興盛到衰弱且令人動容的故事，而這首詩便是提取了其中的一個較為線性的一種敘事方式來作為創作主軸。

臺灣文學獎作為我國最高殊榮的文學獎項，榮耀歸屬於所有的文學圈內人。這個圈子將想像力從創作的上游湧現，漫流到評論、出版的棲息地，再滿溢撲向喜愛文字魅力的閱讀者，起點便是由創作獎開始！

臺語文學創作獎小說—王永成。（圖／國立臺灣文學館提供）

臺語文學創作獎散文—陳龍廷。（圖／國立臺灣文學館提供）