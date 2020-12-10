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2021台北國際書展大獎入圍書單公布 首獎獎落誰家引關注！

聯合新聞網 / 台北國際書展
2021台北國際書展大獎入圍名單公布。（圖／台北書展基金會提供）
2021台北國際書展大獎入圍名單公布。（圖／台北書展基金會提供）

2021台北國際書展大獎於2020年11月28日公布入圍名單！為呈現台灣年度出版趨勢、表彰華文作品的耀眼成就，台北國際書展特別設立「書展大獎」，以期鼓勵台灣原創、繁榮台灣出版，並作為大眾閱讀的指標。

邁入第14屆台北國際書展大獎，今年報名踴躍，徵件自2020年8月28日起至9月30日止，總件數達718件，較去年650件大幅成長，競爭相對激烈。報名情況總計「小說獎」85件，「非小說獎」達353件，「兒童及青少年獎」有200件報名，第一階段各選出入圍書籍10本，「編輯獎」則從49名報名中，第一階段選出入圍編輯5名。

2021台北國際書展大獎各獎項首獎得主3名，「編輯獎」首獎1名，將於2020年12月15日舉行「書展大獎公布記者會」盛大公布，並將邀請各組首獎得主榮耀現身！敬請期待！

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台北國際書展大獎入圍名單

【註：以下名單順序皆依各組內作者姓氏筆劃由少至多排列。】

⭐『小說獎』

1.PAM PAM LIU／《瘋人院之旅》（慢工文化事業有限公司）

2.王文興／《新舊十二文》（洪範書店有限公司）

3.沈信宏／《歡迎來我家》（寶瓶文化事業股份有限公司）

4.林新惠／《瑕疵人型》（時報文化出版企業股份有限公司）

5.郭強生／《尋琴者》（木馬文化事業有限公司）

6.陳思宏／《鬼地方》（鏡文學股份有限公司）

7.許順鏜／《傀儡血淚及其他故事》（蓋亞文化有限公司）

8.黃春明／《秀琴，這個愛笑的女孩》（聯合文學出版社股份有限公司）

9.薛西斯／《K.I.N.G.：天災對策室》（獨步文化）

10.謝曉虹／《鷹頭貓與音樂箱女孩》（寶瓶文化事業股份有限公司）

⭐『非小說獎』

1.阿尼默／《小輓：阿尼默漫畫集》（大塊文化出版股份有限公司）

2.倪瑞宏／《仙女日常奇緣：藝術家倪瑞宏的女子妄想》（大塊文化出版股份有限公司）

3.許慧貞／《最後抱他的人》（寶瓶文化事業有限公司）

4.陳沛珛／《暫時先這樣》（大辣出版股份有限公司）

5.游旨价／《通往世界的植物：臺灣高山植物的時空旅史》（春山出版有限公司）

6.張家瑞／《掙扎的貝類 Struggling Shellfish》（有鹿文化事業有限公司）

7.廖瞇／《滌這個不正常的人》（遠流出版事業股份有限公司）

8.撒古流‧巴瓦瓦隆／《山芋頭：部落教室－II》（典藏藝術家庭股份有限公司）

9.韓麗珠／《黑日》（衛城出版/遠足文化）

10.蘇曉康／《鬼推磨：中國魔幻三十年（1989-2019）》（印刻文學生活雜誌出版股份有限公司）

⭐『兒童及青少年獎』

1.工作傷害受害人協會、陳瑞秋／《陪媽媽兜風》（小兵出版社有限公司）

2.李光福、詹迪薾／《我的爸爸看不見》（康軒文教事業股份有限公司）

3.何華仁／《風中有鷹》（玉山社出版事業股份有限公司）

4.邱承宗／《翠鳥》（親子天下股份有限公司）

5.林廉恩／《HOME》（也是文創有限公司／巴巴文化）

6.游珮芸、周見信／《來自清水的孩子1愛讀冊的少年、來自清水的孩子2綠島十年》（慢工文化事業有限公司）

7.黃健琪、吳子平／《超級工程MIT 01 穿越雪山隧道》（木馬文化事業有限公司）

8.劉旭恭／《小老鼠的夢想》（水滴文化／城邦文化）

9.劉思源、林小杯／《騎著恐龍去圖書館》（步步出版／遠足文化）

10.劉伯樂／《哈囉！你好！：濕地裡的野鳥新樂園》（步步出版／遠足文化）

⭐『編輯獎』

1.李雪莉／《烈火黑潮：城市戰地裡的香港人》（財團法人報導者文化基金會 ）

2.胡文青　／《太魯閣族神話與傳說/觀光小鎮漫遊趣/福爾摩沙地形誌/圖解台灣廟會文化事典/布農族四社神話與傳說》（晨星出版有限公司）

3.胡淑雯／《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選 套書》（春山出版有限公司）

4.莊瑞琳／《春山文藝創刊號/春山文藝賴香吟專輯》（春山出版有限公司）

5.蔡忠琦／《安心國小2/鳳梨從哪裡來？/蛤蜊從哪裡來？/豆腐從哪裡來？/偷蛋龍》（遠見天下文化出版股份有限公司）


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