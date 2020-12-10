2021台北國際書展大獎入圍書單公布 首獎獎落誰家引關注！

快速變動時代中，零碎學習至關重要，可是我時常聽到生存性的、功能性為主的硬實力課程，卻沒有生活上的博雅式教育，例如文、史、哲這些藝術性的東西，透過於密集的知識的方式，將這些生活的美好點滴，用聲音送到我們的生命之中，或許哪一日能看到人人聽知識音頻的光景，聽見更多深刻的知識分享，今日是我，明日是你，我期待著！

2020-12-10 10:00