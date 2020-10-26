唐鳳瞬移到你家？Hami書城5G新閱讀 AR電子書樂趣翻倍

若要說2020年台灣的科技界大事，非5G莫屬，今年年中隨著各家電信業者陸續宣布5G開台，以及5G手機iPhone 12問世，國內電子書月租服務領導品牌Hami書城也不斷求新求變，引領潮流，超前佈署於6/30與中華電信5G開台同步，率先推出創新的AR書櫃與AR電子書(AR：擴增實境)，成為國內獨家擁有AR電子書的電子書月租平台，帶領讀者進入沈浸式「5G新閱讀」的身歷其境感受。

引領數位閱讀人口持續增長 Hami書城閱讀人數成長1.3倍

今年因疫情關係，加速人們對數位學習的依賴，而Hami書城隨著通訊技術發展的演進，也不斷提供用戶多樣化的閱讀方式，從3G時代的文字書閱讀、4G時代的有聲書與影音書閱讀，到現在進入5G時代的AR沉浸式閱讀，成為目前唯一結合文字、聲音、影像、AR擴增實境沉浸式閱讀等多樣化數位閱讀的平台，也因此Hami書城閱讀人數較去年成長1.3倍，「聽書」單元累計的閱聽時間更超出去年10倍，引領台灣數位閱讀人口持續成長。

AR書櫃最多人搶鮮體驗

AR應用服務自上線以來，目前以AR書櫃的應用最受用戶青睞，透過擴增實境的技術，讓原本只能在家中自己欣賞的書櫃，現在可以與實境結合，AR書櫃讓你在室內、戶外想放哪兒就放哪兒，隨時隨地秀給朋友看，展現你的閱讀品味！AR書櫃樣式依喜好隨你挑、依心情任意換，書櫃架上還會擺出最近看過的電子書刊，盡顯個人閱讀風格！

真人導讀AR電子書受歡迎

AR電子書將擴增實境結合真人說書、360度環景及3D立體書封等，將文字書的生硬文字變得生動有趣，透過影音互動，甚至還可以與書中人物互動拍照，讓新世代年輕人重拾閱讀樂趣。統計至9/30止，最受歡迎的AR電子書為量販女王－何默真導讀《來自日本NHK打造健康身體的食材大全》，讀者可在家中、戶外，看真人導讀教你如何吃的健康。另外還有數位政務委員－唐鳳於《數位時代314期》、今周刊發行人－謝金河於《今周刊第1227期》等，以AR真人說書現身說法，讀者彷彿身歷其境感受名人親自為你說明政策理念與投資理財趨勢。

聽書閱聽時間超越去年10倍

今年初推出新介面的「聽書」單元，截至今年9月的累計閱聽時間已超出去年10倍。Hami書城月讀包月租服務提供經過系統化整理的付費有聲書內容，與「1號學堂」、「大師輕鬆讀」及「孜孜線上聽」等有聲書出版社合作，將知識、生活、兒童等各類型的有聲書內容放進Hami書城月讀包內，讓用戶除了暢讀報紙、雜誌及電子書的同時，也能用耳朵聽取新知識。

Hami書城週年慶 抽5G手機iPhone 12

Hami書城為回饋讀者，從10/15-11/30的11週年慶期間，推出消費滿百元抽128G的iPhone 12(價值$28500)活動，如果你也想要獲得一支5G手機，可以到Hami書城試試手氣！目前全館電子書5折起，多款暢銷書也推出$99元回饋價，如《深度工作力》、《情緒賽局》等，詳情請見Hami書城週年慶活動網頁。

●活動網址：https://bit.ly/3iYqn62

註：Hami書城AR書櫃、AR快讀文章，4G/5G用戶皆可使用；AR電子書提供申辦中華電信5G行動上網用戶閱讀。