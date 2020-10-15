文策院線上參與法蘭克福書展 以「小故事大經濟」進軍國際

每年10月初秋在歐洲熱烈開展的知識產業嘉年華會—法蘭克福書展（Frankfurt Book Fair），本年度受到疫情影響，於今年9月上旬宣布取消實體展會，於原本展覽時間10月14日至10月18日轉型成為線上體驗數位展。文策院以策展概念規劃展會內容：除了成立虛擬「臺灣館」外，並與「THE ARTS+ 計畫平台」合作推出線上論壇、參與「Bookfest Digital平台」以劇場跨域展演及聲音劇場表現文本，邀請出版界人士與談「線上臺灣之夜」，融合聲光感性介紹臺灣文化之美......以多種不同形式塑造臺灣出版形象。此外，更彙整英譯版權資訊，促進版權交易的「線上出版型錄網站」也正式成立，輔以宣傳動畫廣告形式，加強臺灣版權行銷。

動畫廣告：「人魚紀」、「遇見花小香：來自深海的親善大使」（圖／文策院提供）

揉合創作x出版x電影x媒體x科技 展現全新臺灣文化感染力

本年度參展主題為「Small is Big—小故事大經濟」，文策院院長胡晴舫表示：「任何偉大的文本，皆從微小的意念開始，重大的社會改變也從個人出發。臺灣雖小，也有能量撐起世界。在多媒體高科技時代，文本的古老力量依然是人類文明的核心，文策院很榮幸協助臺灣出版業者以多元豐富的姿態繼續進軍國際版權市場，拓展臺灣文化感染力。」

本年度法蘭克福書展號召全世界的創作人、出版人、電影人、遊戲人、媒體人以及科技人等，在這特別的一年，齊聚線上「All Together Now」，以閱讀鼓舞人心、以出版倡議多元、以知識帶來希望。2020年法蘭克福書展主題國原定邀請加拿大，目前確認實體展覽內容將順延至2021；因此今年加拿大將規畫多樣性的線上作家對談，包括兩屆曼布克獎得主瑪格利特．愛特伍等創作者，都將在線上現身說法，作為2021年加拿大主題國的暖身活動。

臺灣出版產業蓬勃且多元發展，向來為華文出版的指標，文策院自文化部接棒籌辦德國法蘭克福書展任務，於書展官網設立虛擬「臺灣館」，並委託財團法人台北書展基金會徵集國內出版同業熱情參與，計有51家出版社、共同展出312件作品，並精選推薦12位原創作家及其魅力創作，介紹臺灣故事底蘊中豐饒的思想和出版深度。每位作家的生平簡介、創作經歷和推薦作品，也將匯集成英文版電子目錄，作為國際出版業認識臺灣創作者的入門捷徑。

（左起）涂豐恩 胡晴舫 譚光磊，「ARTS+論壇」講者合影。（圖／文策院提供）

聚焦臺灣出版品！邀劇場人跨界演繹與獻聲

法蘭克福書展近年來為推廣出版品多元開發，發起「The Arts+計畫」，文策院也加入「THE ARTS+計畫」並推出論壇活動《小故事大經濟：臺灣出版品的跨域應用》，由聯經總編輯涂豐恩擔任論壇主持人，並邀請文策院院長胡晴舫、光磊國際版權經紀公司創辦人譚光磊，以及 THE ARTS+ 計畫代表Beatrice Stauffer，討論臺灣與歐洲的出版文本一源多用策略與成功案例，並延伸討論今年後疫情時代的版權應用開發趨勢。

為活潑化線上形式多元呈現，文策院將在法蘭克福書展的「Bookfest Digital」平台上，展示兩大跨域展演的示範作品。首先，「明日和合製作所」劇場導演黃鼎云以劇場表演、獨白、偶戲、圖像等形式，立體呈現漫畫《來自清水的孩子》豐富元素。以蔡焜霖在白色恐怖時期因政治犯罪名在綠島關了 10 年的生命故事為基底，命名為「宿霧證言」，讓故事如同一股強勁的風，以不同形式展現失去的事物，如何治癒痛苦，展開通往正義轉變的道路。

聲音劇場：獨步文化出版《筷：怪談競演奇物語》將由金士傑說書。（圖／文策院提供）

此外推出「聲音劇場：四幅臺灣故事的聲音映像」企劃，邀請資深劇場人金士傑、新生代作家蘇致亨、法國譯者關首奇（Gwennaël Gaffric）、德國漢學家蔣永學（Thilo Diefenbach）獻聲，分別以國語、臺語、法語及德語為讀者朗讀故事。如金士傑老師以低沉且戲劇張力十足的聲音，演繹了今年入選本院「Books From Taiwan」的《筷：怪談競演奇物語》，搭配詭魅懸疑的畫面，營造出另一種聲音與影像結合的閱讀魅力。

因應疫情而生線上節目：臺灣之夜

透過視聽感官享受擦亮MIT國際品牌

依照慣例，書展期間將舉辦「臺灣之夜」與國際版權人士交流，本年度雖然實體展會無法舉辦，依然別出心裁，規劃出具風格的線上節目，並邀請國際專業人士參與觀看這場「線上版臺灣之夜」。

文策院特別邀請作家及樂評影評人馬欣、資深版權經紀人譚光磊、作家紀大偉，院長胡晴舫擔當臺灣之夜主人，一同在大稻埕古宅進行自由交流，暢聊「Books From Taiwan」計畫中的精彩作品。節目進行間，並以古琴演奏者黃勤心的演出搭配武俠類型討論、李世揚的即興鋼琴演奏搭配推理懸疑類作品分享，原住民部落音樂徹摩與討論山海自然類內容互相輝映，藉由聽覺、視覺、敘事來傳遞臺灣文化的多面向，進而加深國際版權人員對臺灣的印象。

（左起）臺灣之夜古琴表演者：黃勤心、原住民部落音樂表演者：徹摩，與即興鋼琴表演者：李世揚。（圖／文策院提供）

在市場交易部分，往年臺灣出版人善用臺灣館平台資源和商務人脈，於法蘭克福書展期間積極探索商業買家並參加媒合會議，本年度所有台灣館參展出版社則將運用法蘭克福數位書展全新設立的「Frankfurt Rights版權平台」與「Matchmaking媒合功能」推廣自製書版權。文策院並推出透過公開徵件方式，整合臺灣版權推廣作品，協助業者製作英譯資料的「線上出版型錄」，經由社群媒體、出版專業媒體與大會廣告宣傳，提供國際買家更迅速便捷搜尋作品。

為了加強作品的印象，增加跨域開發的機會，文策院邀來曾參與冰原歷險記系列、製作星宇航空安全宣導動畫之獨立動畫導演王谷神操刀，挑選六部「Books From Taiwan」文本作品製作「宣傳動畫廣告」在國際出版媒體及線上臺灣館推播，以視覺元素呈現故事精彩氛圍。

2020法蘭克福數位書展_臺灣館推薦12作家及其出版品

作家／重點出版品

1．馬利：《阿鼻劍前傳〈卷一〉：封印重啟》、《阿鼻劍：第一部（尋覓）》、《阿鼻劍：第二部（覺醒）》

2．葉言都：《綠猴劫》、《愛恨帝王家：中國古代宮廷女性的愛慾情仇：春秋戰國篇》、《葉言都探歷史 讓我們來到南朝：尋，江南煙雨花落盡》、《葉言都探歷史 讓我們來到北朝：看，北國天下起風雲》

3．陳淑瑤：《雲山》、《花之器》、《塗雲記》

4．李維菁：《人魚紀》、《有型的豬小姐》、《生活是甜蜜》、《老派約會之必要》、《我是許涼涼》

5．吳明益：《天橋上的魔術師》、《單車失竊記》、《複眼人》、《苦雨之地》

6．張亦絢：《性意思史》、《愛的不久時：南特/巴黎回憶錄》、《我討厭過的大人們》、《永別書：在我不在的時代》、《看電影的慾望》

7．薛西斯：《筷：怪談競演奇物語》、《K.I.N.G.：天災對策室》

8．瀟湘神：《筷：怪談競演奇物語》

9．蘇致亨：《毋甘願的電影史》

10．廖鴻基：《遇見花小香：來自深海的親善大使》、《大島小島》、《海童-一本漂流的想像誌》、《黑潮漂流》、《十六歲的海洋課》

11．游佩芸：《來自清水的孩子》、《我，是貓》、《我，愛貓》

12．周見信：《來自清水的孩子》、《雞蛋花》、《小白》、《小朱鸝》、《小小的大冒險》、《尋貓啟事》

今年德國法蘭克福書展臺灣館展品表現優異，出版類型多元豐富，徵件結果亦收錄在本院線上臺灣館與線上出版型錄網站。

詳細活動與書籍推薦請上網站：線上臺灣館、線上出版型錄