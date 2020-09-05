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從種植、銷售到料理！《身土不二，從吃開始》首本臺灣有機友善食物入門書

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《身土不二，從吃開始：尋找善待人與土地的好食物》 作者：寫寫字採編學堂 出版社：遠流出版 出版日期：2020S年09月01日
書名：《身土不二，從吃開始：尋找善待人與土地的好食物》 作者：寫寫字採編學堂 出版社：遠流出版 出版日期：2020S年09月01日

2020年疫情延燒影響了全球，更多人比過往能意識到，地球在各個層面都是息息相關的。在疫情稍緩之後，非常適合重新思考：我們與地球、食物、自己的真實關係。如能有意識地選擇「善待人和土地的好食物」，將會是一個好的開始。

「身土不二」出自中國的佛典。主要的意思是：我們和環境是沒有分別的。自己是環境的一部份，同時也被環境滋養。如我們吃的食物，每一口飯菜的背後就像一個密密麻麻的網，從食物的源頭連結許多人事物的付出。到底要用什麼樣的態度吃？以及如何再回饋到這個大地？其實對於每個人來說都是重要的課題。

近代日本與韓國都曾以「身土不二」作為支持本土生產食品的口號。在臺灣，亦會看到一些有機友善農場或採用良善好食材的店家，運用它來表達自身態度。事實上，臺灣推動有機友善耕作的經驗也超過三十年，而在花蓮有一群實踐者理解：「農業的目的不是大量生產，而是滋養生命。」而他們的故事，都記錄在《身土不二，從吃開始：尋找善待人與土地的好食物》（遠流出版，9月1日上市）一書中。

書中，除了分享生產好食物者的故事之外，還有用心銷售、用心料理的人，把「每一口飯菜的背後就像一個密密麻麻的網」的那張網拉開來，它可以探索的面向極豐富多元：有機友善農法不只單純的不灑農藥、不施化肥，經由書中實例還可認識全臺灣目前10種重要的有機友善農法與治理技術，包括樸門永續農法、秀明自然農法、BD生機互動農法、共耕、計畫生產等等，你將會感動於小農如何運用智慧，因地制宜嘗試不同的生物治理方式，產出當季的美味好食物、照顧好我們共享的地球。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

一般食材都是通過果菜市場批發，有機友善食材的銷售管道可是五花八門，7項不同特色的食品產銷推廣行動案例，有機門市、網路宅配、小農市集、慶典活動、食農旅行⋯⋯。不只讓消費者可以安心知道我們吃的食物是哪裡來的，還增加了人際互動的溫度。至於如何「好好的吃、吃的好好」，書中鼓勵每個人都可以找到適合的方式與路徑。學校老師與農夫都在為食農教育盡一份心力，社區居民也可以用共食來推廣好好吃飯的樂趣以及促進人際關係，達人帶你逛當令市場，餐廳不只做美味也顧到健康。書中並附上近30道料理食譜，自己在家做餐也能品嚐美味。

一般人也許想像長時間與農作物在一起的農夫，應該是含蓄不擅長言辭的。然而書中介紹的花蓮的這一群實踐者很特別，他們平日以有機友善耕作的方式善待人與食物，農閒時也接待體驗行程，他們原本是科技業、服務業、老師、社工，甚至是修行者，對於人與環境充滿關心，所以很希望能跟大家一起來關心「吃」這件事。他們深知「從吃開始很重要」，願意認識食物的來源，就越能善用選擇食物的權利；未來不論在市場購買食材、或是餐廳點餐，就能更清楚如何選擇。「我們支持友善耕作的農夫們，也就參與了滋養其他生命的行動。」這樣的好循環，人會健康、土地也一樣。

食農教育 疫情 食譜 韓國 遠流出版

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