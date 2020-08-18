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返校實境展 廁所也嚇人

聯合報 / 本報訊
「返校」展場旁的女廁彷彿翠華中學廁所。圖／聯合數位文創提供
「返校」展場旁的女廁彷彿翠華中學廁所。圖／聯合數位文創提供

近期有民眾發現松山文創園區北向製菸廠女廁突然「變調」，除了布滿詭異符咒及字條，其中還有不明角色出現，嚇瘋路人，原來是「返校 實境體驗展」的鬼月活動，小小改裝了展場旁女廁，要讓觀眾徹底感受這場特製的涼「嚇」盛典。

進入倒數一個月的「返校 實境體驗展」，已累積不少好評。因應鬼月來臨，特別在展場旁打造與場景接近的女廁，讓路過民眾嚇傻，甚至「學姊」本人都可能隨機出現。

主打沉浸式的「返校 實境體驗展」，為求更真實的活動體驗，與遊戲故事軸線同步，安排演員演出女主角方芮欣輪迴過程。全展期都可使用振興券及藝FUN券，八月更有鬼月限定優惠，詳情請關注活動粉絲團。

聯合數位文創主辦的「返校Detention‧實境體驗展」，即日起至九月廿日在松山文創園區舉行，購票請上udn售票網、博客來、Ibon、Gomaji、ACCUPASS、Niceday或至現場購票，大宗購票優惠另洽客服專線02-7721-6955 #1。

返校 鬼月 文創

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