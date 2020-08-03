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新北兒童藝術節 持續嗨到16日

聯合報 / 記者吳亮賢／新北報導
「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區昨晚舉行閉幕演出，新北市副市長吳明機（右三）、如果劇團團長趙自強（右四）到場感謝民眾熱情參與。記者吳亮賢／攝影
「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區昨晚舉行閉幕演出，新北市副市長吳明機（右三）、如果劇團團長趙自強（右四）到場感謝民眾熱情參與。記者吳亮賢／攝影

「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區昨晚閉幕，「如果兒童劇團」帶來精采劇碼「媽媽咪噢」，上千位大小朋友擠滿草坪，嗨翻周末夜。團長趙自強及新北市副市長吳明機皆到場感謝民眾熱情參與，並宣告市民廣場、府中商圈、鶯歌陶瓷藝術園區及線上遊戲區將一路持續到十六日，讓大、小朋友可以繼續放電。

吳明機指出，兒童藝術節是暑假期間特別為小朋友量身打造的專屬活動，總共在四個場地舉辦，雖然新北市大都會公園昨天閉幕，但市民廣場、府中商圈場區將持續到九日，鶯歌陶瓷藝術園區則從八日起接力上演至十六日，共超過廿場演出。

文化局表示，兒藝節結合府中商圈店家提供折扣，適合民眾邊逛邊玩，市民廣場更以樂高建築積木打造台北一○一、高雄八五大樓及北港朝天宮，其中北港朝天宮作品曾在美國前六大美術館「底特律美術館（DIA）」展出，此次首度在台展出，由全球僅十八位、台灣僅一位的樂高認證大師（Lego Certified Professionals）創作，吸睛度破表。

文化局說，除了適合大小朋友遊樂的節目，網美們更不能錯過藝術裝置「山盟海誓」，每到夜晚發出絢麗的燈光及泡泡，讓人一秒置身奇幻叢林；「光子森林」則用金屬廢棄物建構而成，發光的昆蟲、花朵及七彩繽紛的果實，除了是拍照幻境，也傳達環保與再生概念。

北港朝天宮 美術館

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