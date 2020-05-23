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【讀＋新聞】追劇正夯！ Netflix最意想不到的驚奇故事 周末邀您免費見證
防疫的日子裡，許多人在線上影音平台追劇、看電影娛樂自己，排解不能出門的苦悶。全球影音串流巨擘Netflix 就是這波疫情的最大受惠者之一，今年四月公布的2020年第一季財報揭露了Netflix 目前在全球累積付費訂閱用戶人數已達1億8200萬人，第一季內總計增加1580萬名新進用戶，同時營收總額達57億6800萬美元！
Netflix的成功背後其實有令人意想不到的精彩故事，除了曾憑藉創新的租片模式打敗曾經的租片巨頭百視達，成為影劇娛樂龍頭外，在Netflix成功之前，那些不斷嘗試、接受失敗再重新出發的故事，更是成就Netflix最峰迴路轉的創業傳奇，背後最大的因素！
國內知名出版社──大塊文化與udn 讀書吧聯手特別企劃「精采不輸電影的Netflix 創業故事」贈書活動，邀您一同見證Netflix 的創業事蹟，解析創新背後的企業DNA如何形成。即日起至5月24日，只要參加抽獎就有機會獲得《一千零一個點子之後》及《給力：矽谷有史以來最重要文件 NETFLIX 維持創新動能的人才策略》電子書！
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