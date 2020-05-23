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【讀＋新聞】追劇正夯！ Netflix最意想不到的驚奇故事　周末邀您免費見證

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（圖／Unsplash）
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防疫的日子裡，許多人在線上影音平台追劇、看電影娛樂自己，排解不能出門的苦悶。全球影音串流巨擘Netflix 就是這波疫情的最大受惠者之一，今年四月公布的2020年第一季財報揭露了Netflix 目前在全球累積付費訂閱用戶人數已達1億8200萬人，第一季內總計增加1580萬名新進用戶，同時營收總額達57億6800萬美元！

Netflix的成功背後其實有令人意想不到的精彩故事，除了曾憑藉創新的租片模式打敗曾經的租片巨頭百視達，成為影劇娛樂龍頭外，在Netflix成功之前，那些不斷嘗試、接受失敗再重新出發的故事，更是成就Netflix最峰迴路轉的創業傳奇，背後最大的因素！

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