【讀＋新聞】追劇正夯！ Netflix最意想不到的驚奇故事　周末邀您免費見證

Netflix的成功背後其實有令人意想不到的精彩故事，除了曾憑藉創新的租片模式打敗曾經的租片巨頭百視達，成為影劇娛樂龍頭外，在Netflix成功之前，那些不斷嘗試、接受失敗再重新出發的故事，更是成就Netflix最峰迴路轉的創業傳奇，背後最大的因素！

2020-05-23 09:11