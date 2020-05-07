【讀＋新聞】病毒、大火、天災肆虐！災害時代的生存之書

近年全球災害頻傳。2019年澳洲、巴西均傳毀滅性森林大火，造成大規模的植被、動物，甚至人民死亡，嚴重影響當地、乃至全球的生態。今年3月底，日本政府宣布也開始預警「聖山」富士山的爆發，讓日本民眾及早做好防災應變。近日的臺灣同樣不平靜，接連的死亡火災奪走了寶貴的生命。

火上加油的是，全球正籠罩在新冠肺炎的疫情下，當傳染病與天災同時發生，將對人類社會的醫療資源、防災物資的準備形成嚴峻考驗。生活在災害頻傳的年代，平時的準備顯得非常重要。「讀＋新聞」小編為您特別整理防災應變的必讀書，分析災害發生的原因、並教您如何未雨綢繆，在突發災害的關鍵時刻保護自己與重要的人。

家中失火，該躲浴室嗎？樓下失火，往上跑為上策？火災造成傷亡的主因其中之一就是「初期應變錯誤」。現役消防員、防災宣導教官蔡宗翰著《打火哥的30堂烈焰求生課》為您破解火場逃生迷思，正確掌握火災發生的黃金求生時間！

《打火哥的30堂烈焰求生課：第一線熱血消防員親授關鍵保命絕招，破解火場迷思》☞書籍詳情☞立即購買

《防災救命：地震、火災、颱風都不怕！》收錄臺灣最常見的三種災害──地震、火災、颱風的防災與防災措施。採圖解、條列形式，讀者只需要花1秒就可以輕鬆掌握一種防災技巧。只要1小時，就能掌握地震、火災與颱風的必備防災保命絕招！

《防災救命：地震、火災、颱風都不怕！》☞書籍詳情☞立即購買

AI、基因編輯、瘟疫、駭客、暖化……全球災難來臨的恐怖時代，白宮資深安全專家著作提醒我們：善用科學方法，可洞燭機先，防患未然，如何辨明正確的警告，趨吉避凶！

《Warnings！：AI、基因編輯、瘟疫、駭客、暖化……全球災難警告，用科學方法洞悉真相》☞書籍詳情☞立即購買

即日起至6/1止，於udn讀書吧買電子書結帳享9折；單筆滿399元現折100元。

☞活動詳情