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【讀＋新聞】病毒、大火、天災肆虐！災害時代的生存之書

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（圖／Unsplash）
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近年全球災害頻傳。2019年澳洲、巴西均傳毀滅性森林大火，造成大規模的植被、動物，甚至人民死亡，嚴重影響當地、乃至全球的生態。今年3月底，日本政府宣布也開始預警「聖山」富士山的爆發，讓日本民眾及早做好防災應變。近日的臺灣同樣不平靜，接連的死亡火災奪走了寶貴的生命。

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