旅美華裔作家於梨華逝世 「又見棕櫚 又見棕櫚」留學生文學經典

旅美華裔小說家於梨華1日在馬里蘭州逝世，享壽89歲；截至發稿前尚未確認是否與新冠病毒有關。

於梨華1931年11月28日生於上海，1947年舉家遷往台灣，1953年赴美國留學最終定居，晚年在馬里蘭州的安養院生活。

華府作協今年2月中探望於梨華時攝。（陳小青提供）

友人憶：她性格豪爽 寫作細膩

「於黎華精選輯」的主編及助理，也是曾經兩年擔任華府作家協會會長的傅士玲回憶，於梨華是一個「在生活上非常豪爽，但對寫作非常細膩的人」，她一生寫過800多萬字，還有大量的手稿，「都整理收藏完好，每一份小說的手稿首頁都有詳細的角色表」。

傅士玲今年3月還和於梨華有聯絡，「當時感覺她都還好，只是記性稍微有些衰退」，她說，於梨華非常聰明，對生活也非常敏銳，「與人簡短交談就能知道對方有沒有說真話」，不過性格豪邁的於梨華也是「一個典型的射手座」，「有時候忘記鑰匙她會對自己很沮喪，但在寫作、塑造人物上，她的構思一直都非常縝密」。

傅士玲說，很遺憾於梨華還有許多未完成的作品，「她當年隨家人從寧波逃到重慶，最後再到上海，這段經歷她一直沒有完整寫過」，原來希望她以回憶錄的形式寫出來，但現在也做不到了。

「於梨華在台灣文壇有很重要的地位，她是留學生文學的鼻祖」，傅士玲說，於梨華以自己留學的經驗創作了很多小說，其中包括成名作「又見棕櫚 又見棕櫚」，「她將留學生的經歷非常細膩的融入到小說裡，包括留學生的孤獨狀態，想交朋友的心理，求學和求職過程中會面對的歧視和明爭暗鬥等等，讓很多留學生都產生強烈共鳴」。

「於梨華的寫作可謂與時俱進，從留學生活寫到後來成家，在職業和婚姻中的奮鬥和努力，都有小說來展現」，於梨華也在許多作品裡寫到關於美國華裔(ABC)的諸多經歷和掙扎，「很多議題現在仍備受關注」。

傅士玲和於梨華相識多年，「在我心目中她一直是非常獨特的女性小說家，格局很大」，她很多作品的中心思想都是要為女性發聲，「她認為女性主義至今沒有完成，仍是進行時」，於梨華曾經寫了一部關於兒童性侵的小說，當時引起廣泛爭議，「但她在這方面就像一位女俠，非常有使命感，她希望用小說揭露人間的不公義，尤其是女性受到的不公」。

傅士玲說，於梨華自己也曾在婚姻中經歷坎坷，「但她選擇勇往直前的解決」，「她曾對我說，我們要活得健康，是身心靈的全面健康」。

「於梨華曾說自己天生就要寫小說，她心裡有故事，一定要說出來」，在於梨華眼中，「每一位人物都非常精彩」，傅士玲回憶，「她的觀察力出色，也能模仿不同性格的人說話，她了解不同年紀、身份的人應該是什麼樣子」。

傅士玲說，「於梨華直到去年9月才不自己做飯，她最喜歡做的就是她媽媽教她的辣蘿蔔，很簡單的一道菜，但也可見她和媽媽的感情很好，在成長的過程中於梨華也一直都很體恤媽媽」。

於梨華生前也是華府華文作家協會寫作工坊的老師，作協會長陳小青受訪說，剛得知消息的時候也非常震驚，她是留學生文學的鼻祖，是文壇巨擎，更是華府作協的旗幟，是她們多年來已不可須臾而離的朋友乃至家人。

陳小青表示，自己在作協幹事會工作六年，得到於梨華不遺餘力的支持和鼓勵，「相處最多的華府老作家便是她了，2月還去拜訪過，幫她收拾新出版的精選集。如今音容笑貌仍歷歷在目，她卻已駕鶴西去，震驚又心痛」。

於梨華是一位在生活上豪爽，但在寫作上非常細膩的人。傅士玲回憶，她曾說「我們要活得健康，是身心靈的全面健康」。（取自北美華文作家協會、於梨華家人提供）

華府作協去年耶誕節探望於梨華(中)時合影。（陳小青提供）

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