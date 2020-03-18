快訊

訃聞滿版無人送：義大利疫情絕境「隔離孤獨死」

考生注意！ 大學繁星推薦上午9時放榜 查詢網址看這裡

邱建一／穿越時空的埃及璀璨文明 只是起點不是終點

聯合新聞網 / 一刻鯨選
輝煌古埃及：新王國的璀璨文明（圖／一刻鯨選　提供）
輝煌古埃及：新王國的璀璨文明（圖／一刻鯨選　提供）

熱度絲毫未受到疫情影響的圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展，滿足了不少人對於埃及的嚮往，彷彿每位造訪的參觀者，都走進了時光隧道重回到古埃及，化身成知名的考古學家一探究竟。展覽的主角圖坦卡門，一直是全球討論度最高，又最具神秘色彩的人物，這次的文化重現，足以透過近距離觀賞，帶領台灣民眾更深度瞭解埃及和這位法老的傳奇一生。

身為四大古文明之一的埃及，從考古的挖掘中回顧漫長歷史，大概可以上推到距離現在8000年前左右，又可以劃分成好幾個段，分別由古王國、中王國、新王國、「後埃及」以及「托勒密王朝」組成一本璀璨又豐富的歷史書籍。即使時間來到現今，實際走訪埃及當地，仍然會發現在這個地方，古代的遺跡跟現代的都市早已融合為一體，所謂的古埃及人，其實就在每天的日常生活中，它們從未消失在歷史的洪流中。

翻開埃及豐富的過往，其實周邊不少國家也都被寫進其中，因為它曾被希臘人、羅馬人、阿拉伯帝國、土耳其人依序統治，緊接著又成為英國以及法國的殖民地，這塊土地的歷史氛圍，其實綜合著各式各樣的文化因素在內。例如走進開羅老市區的哈利利市集，據說這是全世界最大的一個市集，在這個區域範圍內，將可以看見土耳其人、阿拉伯人和法國人所遺留下的足跡印記，也因為這樣的豐富和稀有性，埃及總能吸引來自全球各地的旅客。

埃及不是只有木乃伊、金字塔以及埃及豔后，在歷史、文化、人文民俗和其他的景點也是精彩萬分，在這世界上扮演著舉足輕重的重要角色。透過這次的展覽，或許是了解埃及最直接有效的方式，但是在展覽前後，不妨搭配收聽相關的音頻主題內容，足以反覆回味著展覽的所見所聞，以及滿足意猶未盡的興致，感受不同的精彩歷史情節，絕對會讓你對埃及有著全新的想像與熟識。

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

課程介紹：https://jinfm.net/channel/71

埃及 土耳其 考古

相關新聞

邱建一／穿越時空的埃及璀璨文明 只是起點不是終點

熱度絲毫未受到疫情影響的圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展，滿足了不少人對於埃及的嚮往，彷彿每位造訪的參觀者，都走進了時光隧道重回到古埃及，化身成知名的考古學家一探究竟。展覽的主角圖坦卡門，一直是全球討論度最高，又最具神秘色彩的人物，這次的文化重現，足以透過近距離觀賞，帶領台灣民眾更深度瞭解埃及和這位法老的傳奇一生。

【讀＋新聞】各國防疫怎麼了？從疫情國際傳播看文化差異

新冠病毒（武漢肺炎）疫情發展至今，在國際上造成不少的影響。除了地緣政治、經濟考量之外，「文化差異」對基層防疫造成的影響，也是許多人討論的話題。例如美國人從小受的教育是靠勤洗手、清潔來防止病毒傳播，較無配戴口罩的習慣；部份歐洲人更是有親吻臉部打招呼的禮節。這些生活的習慣或社會禮節，都是基層防疫中不可小看的變因。

因應疫情 兩廳院宣布TIFA台灣國際藝術節節目統統延期

因應疫情變化，兩廳院今天宣布2020TIFA台灣國際藝術節將全數延期，原訂演出節目、周邊活動、工作坊及講座將取消，節目延...

創作社劇團孽子 衛武營延期至4月底演出

受新冠肺炎疫情影響，原3月21日、22日在高雄衛武營演出的創作社劇團「孽子」，將延期到4月25日、26日在原場地演出，這...

防疫不無聊 線上劇場、畫廊、博物館看到飽

新冠肺炎風暴襲來，民眾擔心群聚效應不敢進劇場、博物館。其實，許多博物館、藝廊都在防疫期間推出線上服務，還有劇團推出線上劇場。反而讓平常沒時間逛博物館、看展看戲的民眾，正好趁著防疫宅在家的時光，好好補充藝術養分。

華山看恐龍 只剩6天

恐龍果然是大人、小孩都喜歡的古生物之一。日前藝人Ella上傳一段影音在個人官方粉絲專頁，影片中可見藝人阿Ken盡心盡力練...

震驚文壇！詩人楊牧辭世 享壽80歲

詩人楊牧今天於台北國泰醫院辭世，享壽80歲，震驚文壇。楊牧近年身體不佳，呼吸系統與心臟皆有狀況，前幾天身體惡化住進加護病...

Art on Ice 歌舞冰上 因應防疫延期

原定四月十日至十二日首度在台北小巨蛋演出的世界頂尖娛樂秀「Art on Ice 歌舞冰上」，因新冠肺炎疫情未見趨緩，且瑞士等八國旅遊疫情警示提升至第二級，配合政府積極防疫政策，主辦單位聯合數位文創昨天宣布延期舉行。

兒童藝術工作坊 小班制家長放心

新冠肺炎疫情升溫，許多大型活動延期及停辦。現正在華山舉行的龐畢度兒童藝術工作坊，因「小班制」模式，反讓許多家長放心參加。

閉目養神也能讀好書？熱銷好書「讀給你聽」

你注意到了嗎？聯合新聞網現在可以閱讀內容給你聽了！解放眼球和雙手，閉目養神也可以一邊聽精彩的內容。

紙風車線上劇場開播了！劇場人生存獎金上看30萬

新冠肺炎風暴襲來，觀眾擔心群聚效應不敢進劇院，連記者也因接觸確診者必須居家隔離。紙風車劇團昨舉行線上劇場「紙風車返笑日」...

《讀者》3月號 妙筆談爸爸身教

《爸爸的藝術人生》譜出身教的奧秘。豐宛音寫爸爸豐子愷簡單創作家裏《別開生面的環境美》。黃永玉寫《爸爸們的滄桑》，陳述義大利畫家拉菲爾被畫家爸爸培養成大師！《和梨子的一生》寫「讓梨孔融」以孔子後人的素養來應對官場，影響著兒女。《比爾．蓋茲的錢怎麼花的》？他希望對孫輩留下美好的記憶，《讀者》雜誌三月號鋪陳了許多爸爸的偉大。

熱門新聞

曾參與911災後鑑定 英頂尖鑑識病理學家40年法醫生涯回憶錄

【青春名人堂】夏夏／電話

【生活進行式】小熊老師／共創迷人的城市蜂景

幾米／空氣朋友

【詩人悼楊牧】陳育虹／展翅──楊牧老師

【極短篇】鍾玲／聽老太太話的黃檗希運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。