邱建一／穿越時空的埃及璀璨文明 只是起點不是終點

熱度絲毫未受到疫情影響的圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展，滿足了不少人對於埃及的嚮往，彷彿每位造訪的參觀者，都走進了時光隧道重回到古埃及，化身成知名的考古學家一探究竟。展覽的主角圖坦卡門，一直是全球討論度最高，又最具神秘色彩的人物，這次的文化重現，足以透過近距離觀賞，帶領台灣民眾更深度瞭解埃及和這位法老的傳奇一生。

身為四大古文明之一的埃及，從考古的挖掘中回顧漫長歷史，大概可以上推到距離現在8000年前左右，又可以劃分成好幾個段，分別由古王國、中王國、新王國、「後埃及」以及「托勒密王朝」組成一本璀璨又豐富的歷史書籍。即使時間來到現今，實際走訪埃及當地，仍然會發現在這個地方，古代的遺跡跟現代的都市早已融合為一體，所謂的古埃及人，其實就在每天的日常生活中，它們從未消失在歷史的洪流中。

翻開埃及豐富的過往，其實周邊不少國家也都被寫進其中，因為它曾被希臘人、羅馬人、阿拉伯帝國、土耳其人依序統治，緊接著又成為英國以及法國的殖民地，這塊土地的歷史氛圍，其實綜合著各式各樣的文化因素在內。例如走進開羅老市區的哈利利市集，據說這是全世界最大的一個市集，在這個區域範圍內，將可以看見土耳其人、阿拉伯人和法國人所遺留下的足跡印記，也因為這樣的豐富和稀有性，埃及總能吸引來自全球各地的旅客。

埃及不是只有木乃伊、金字塔以及埃及豔后，在歷史、文化、人文民俗和其他的景點也是精彩萬分，在這世界上扮演著舉足輕重的重要角色。透過這次的展覽，或許是了解埃及最直接有效的方式，但是在展覽前後，不妨搭配收聽相關的音頻主題內容，足以反覆回味著展覽的所見所聞，以及滿足意猶未盡的興致，感受不同的精彩歷史情節，絕對會讓你對埃及有著全新的想像與熟識。

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