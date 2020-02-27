圖坦卡門展 8歲童抽中埃及豪華遊

回頭去看，這一段歷史是比較久，而且時間也不長，但對我們來講，有很重要的意義：臺灣因為有荷蘭和西班牙的殖民，臺灣Formosa就完全進入了世界歷史的舞臺，也留下許多歷史風采。

2020-02-22 09:30