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圖坦卡門展 8歲童抽中埃及豪華遊
新冠肺炎疫情影響相關產業，「圖坦卡門—法老王的黃金寶藏特展」祭奇招，除了加強展場防疫，觀展還可抽聯合報系有行旅推出的埃及豪華十三日之旅，一人得獎，兩人同行，市價高達卅七萬，得主是年僅八歲的邱姓女童，全家人樂不可支。
主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫說，該展在疫情影響下仍有六萬人次參與摸彩，進場人次更多。有行旅總經理何智綺說，這次與展覽合作，年底推出「追尋圖坦卡門寶藏-埃及五星郵輪十三日世界遺產之旅」，包含深入圖坦卡門長眠的帝王谷、觀賞世界七大奇觀的金字塔群、搭乘頂級五星級郵輪等。
展覽現場也升級防疫作業，進場需透過熱感應儀器量體溫、入口提供酒精，民眾每次使用完導覽機也消毒。
●由聯合數位文創主辦的「圖坦卡門—法老王的黃金寶藏特展」，即起至四月五日於中正紀念堂第二、三展廳展出，平日打卡贈送限定明信片。
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