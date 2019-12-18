臺圖致推身心障礙者e化圖書計畫 今發表4年成果充實精彩

國立臺灣圖書館（簡稱臺圖）為展現近四年來推動身心障礙者數位化圖書資源利用成果，於12月18日（星期三）上午10時，於該館1樓大廳舉辦「悅讀e起來 樂學0距離：105-108年度「強化身心障礙者數位化圖書資源利用中程發展計畫」成果發表會，除透過動靜態展示呈現105至108年各計畫執行成果，藉以讓社會大眾更瞭解臺圖在身心障礙讀者服務推展的努力。同時，也舉辦臺圖本年度「身心障礙研究優良論文獎助」頒獎儀式，並致贈感謝牌、感謝狀予捐贈出版品電子檔案之九歌出版社有限公司、遠足文化事業有限公司、野人文化股份有限公司、人類文化事業股份有限公司、遠流出版事業股份有限公司以及聯合線上股份有限公司，期望能拋磚引玉，爭取更多社會資源挹注身心障礙圖書資源利用及推廣服務，加速無障礙數位資源充實計畫。

臺圖自民國62年起積極蒐集點字資料，64年7月設置「盲人讀物資料中心」，提供視障者服務逾40年，臺圖在103年11月為教育部指定為負責推動及落實「身心障礙者數位化圖書資源利用辦法」之專責圖書館。教育部推動身心障礙者閱讀服務一向不遺餘力，核定105至108年「強化身心障礙者數位化圖書資源利用中程發展計畫」，提供經費補助逾新臺幣8,000萬元，希望借重臺圖負責整合國內相關單位的身心障礙圖書資源資料，建構數位資源平臺，提供無障礙學習空間，落實提身心障礙者公平閱讀權益及資訊接收機會。而臺圖不僅在實體空間致力營造無障礙環境，更積極建立資源檢索的無障礙，包括增購各種閱讀輔具、建置視障電子資源整合查詢系統（http://viis.ntl.edu.tw）以及推出「視障隨身聽」APP(iOS、Android版本)，並配合使用者需求持續更新功能。國臺圖視障館員同時也是第一手參與系統改版測試的廖翠玲小姐及張滄濱先生皆興奮的表示：「本次系統的改版對視障使用者而言，是跨越先天限制的一大步，完全就是為讀者量身訂做的APP。」除了能廣泛利用各式資訊檔案，更別於商業平臺的設計，能跨平臺閱讀EPUB檔及個人檔案、數百筆專業講座及口述影像等音檔，都是特殊讀者學習、進修及資訊時代不可多得的管道。另外也特別針對不同類型身心障礙讀者的閱讀需求納入考量，例如可使用輔助工具(旁白、talkback)精讀文章(視障)、高亮標示文字(學障)、大型操作按紐(肢障)等設計的全新閱讀介面；同時推出個人專屬功能「我的雲端資源」及「推播訊息匣」等，讓資源運用更方便；「網路新聞」及「隨選隨聽」服務，提供多元資訊與精選優質內容，讓閱讀及學習隨時帶著走。

本年度亦創新投入手語影像書製作，搭配繪本製作手語圖示及與各級單位推廣手語活動加值深化閱讀服務，參與專案的聾人協會前理事長牛暄文表示：「很高興能參與演譯及提出製作意見，樂見圖書館繼續為倡議平權理念而努力」。參加閱讀推廣活動的特教老師則充滿期許的表示：「以前帶孩子去圖書館都是有聽沒有懂，現在起圖書資源也提供雙語(口語、手語)，看見孩子臉上被接納、被理解的笑容，覺得著實欣慰。」問班上的孩子們喜歡臺灣圖書館的手語書嗎?孩子們用力揮著小手堆滿笑容的在臉頰畫著：「喜歡!!!(手語)」。

此外，臺圖亦與臺北市立圖書館、國立公共資訊圖書館、高雄市立圖書館、國立彰化師範大學以及國立清華大學盲友會簽署合作建置該館視障電子資源整合查詢系統「聯合書目暨館際互借」功能，使相關視障機構的各項資源能更有效流通利用，使得資訊學習零距離，翻轉友善閱讀服務不斷升級。更透過同業合作、異業結盟，辦理全國性之「提升圖書館身心障礙服務專業知能」工作坊以及視障者資訊教育訓練課程、真人圖書講座、電影聽賞等各式各樣閱讀推廣活動，為身心障礙者取得無障礙資源而努力，希望服務從館內至全國各地、對象從服務人員到一般民眾，能逐步建立起對特殊讀者的閱讀需求的重視，進而保障其閱讀權益。

此次成果發表會除將計畫各面向之執行成果具體呈現，更期望各界有心人士及服務團體，加入身心障礙閱讀推廣服務的行列，共同為身心障礙者發聲，讓服務觸角能延伸至臺灣各角落。