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2019上海國際童書展圓滿閉幕 臺灣展區吸睛且推進兩岸童書版權交流

2019-11-18 16:00聯合新聞網 讀.書.人

上海國際童書展（CCBF）進入了第七個年頭，本屆上海童書展於2019年11月15~17日09：00-17：00在上海世博展覽館（上海市浦東新區國展路1099號）舉辦；以「國際化、專業化、品質化」為核心理念，持續以「版權貿易、國際交流」之功能，為童書出版與兒童內容行業提供全產業鏈商貿與交流平臺，是亞太地區專注於0-16歲兒童圖書出版及兒童內容的展覽盛會。

2019年上海國際童書展臺灣展團由華品文創公司統籌規劃，今年以「臺灣˙好好玩 Reading TAIWAN ，Have fun！」為主題，臺灣展團位於綜合區(5F02、6F02)，展團面積180平方米(20個展位)。

2019上海國際童書展已於11月17日順利落幕，期待明年再見。（圖／華品文創 提...
2019上海國際童書展已於11月17日順利落幕，期待明年再見。（圖／華品文創 提供）
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臺灣展團展約四十多家出版社參展，展出圖書約一千多種，以臺灣本土原創之少兒啟發學習之圖書，有兒童益智教具、數位出版品、語言學習教材、兒童青少年的推薦優良讀物，其中包含新書、暢銷書、得獎書、兒童益智教具、語言學習教材、數位出版品以及四位臺灣本土作家推薦(賴馬、湯姆牛、嚴淑女、王文華)、Books From Taiwan外譯選書及成果陳列展示。

參展出版社有：華品文創、閣林文創、暢談國際、莎士比亞、親子天下、樂寶智能、企鵝圖書、康軒文教、博士兒、小牛頓、時報出版、三民書局、文房文化、機本玩意、四也文化、遠流出版、尖端出版、小天下、秀威資訊、心靈工坊、幼獅文化、小熊出版、臺灣東方、國語日報、和英文化、東雨文化、采實文化、野人文化、雲文化、廣智文化、薪展文化、甜甜圈……等共計約40多家出版單位參展。

11月15日開幕日，上海市副市長宗明女士、徐炯副部長、忻愈處長、闞寧輝副總裁、彭衛國副總裁蒞臨關切臺灣館，由王總導覧。

11月17日周日盛況，上海市宣傳部周慧琳部長來關切臺灣館，王總導覧臺灣館作家及作品，如剛出爐的2019陳伯吹國際兒童文學大奬得主王文華老師，並介紹文創顧問周鈺庭老師及其暢銷新作《文創地圖》等⋯

臺灣展館的設立與搭橋，熱情地邀請兩岸少兒版權代表參加「兩岸童書版權推介交流會」，訂2019年11月15日（周五）下午15:00～17:00於臺灣童書聯合展區6F02舉行。會中介紹出席嘉賓與臺灣展館重點及推薦作家（賴馬、湯姆牛、王文華、嚴淑女），並邀請兩岸版權交流代表熱烈、重點推介出版社作家及作品，進行QA、交誼並合影留念。為兩岸出版合作與雙贏，再添典範。

受邀的臺灣童書出版社代表及作家有臺灣兒童文學作家代表王文華老師、嚴淑女博士、親子天下股份有限公司陳娟娟海外及新事業中心總監、小牛頓科學教育有限公司李昭如董事總經理、三民書局股份有限公司蕭遠芬副總編輯/陳韻筑版權經理、文房文化事業有限公司李欣芳主編、機本玩意有限公司蔡尚娟總經理。

受邀之大陸出版社版權代表有小博集辛艷/李煒版權經理、中信童書池旭主編、明天出版社趙秀娟版權經理、天天出版社李悅琪主編、長江少兒出版社黃穗總編室主任、浙江少兒出版社袁佳國際事業部經理、上海九久讀書人陳潔版權經理、中文天地出版傳媒集團股份有限公司劉孟淳國際合作部經理、接力出版社趙雪潔/楊晴國際合作部經理、湖南少兒出版社吳雙英副社長、福建少兒出版社楊佃青副社長（林穎/金旻甦 版權經理）、中國少兒出版社總社仲劍弢國際部經理。

全程活動圓滿成功，期待明年再見！


上海童書文創親子天下牛頓

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