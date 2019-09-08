醉美古詩詞，臺大人氣教授歐麗娟帶你領略箇中情懷

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 歐麗娟 11【《詩經》中的相思（上）隔水伊人】

人與人之間有各式各樣的關係，一般來說，最強烈的應該就是男女之間的愛戀了。果然，《詩經‧國風》裡最多的主題，就是這一個部分。當一個人情有獨鍾，那分分秒秒的懸念是既濃烈又專注，既甜蜜又痛苦，起伏蕩漾，讓人渾然忘我。三千年前的古人，早就領略了這種滋味，而且體悟很深刻、很細膩，也表達得很感人。

比如這首著名的《周南‧關雎》：「關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。參差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，輾轉反側。參差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。參差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，鐘鼓樂之。」

這位青年貴族在行旅的路途上走到了河邊，聽到、也看到河裡的沙洲有一對雎鳩鳥，這兩隻鳥彼此和鳴，發出關關的聲音，而他觸景生情，想到了「窈窕淑女，君子好逑」。

你注意一下，「窈窕」這個詞可不是用來形容身材好的，它是在讚美一個淑女美麗而善良。這樣美麗而善良的淑女才是君子的「好逑」，好的配偶的意思。

現在，很多人把「好逑」唸成「好求」，把辶字邊的「逑」寫成「追求」的「求」，把「窈窕淑女，君子好逑」理解成美麗的淑女，是男性喜歡追求的物件，這實在是一個很大的誤會。其實這兩句說的是：美麗而善良的淑女，是君子的好配偶。能夠打動貴族青年的心的女性，豈能只有漂亮的外表呢？

而這位青年一旦動了心，那就不可收拾了。他在河邊看到「參差荇菜，左右流之」，河裡的荇菜參差不齊，河水從它的左右兩邊流過去，像是環抱著它，他就聯想到這樣的相偎相依，好像自己對窈窕淑女的愛戀一樣，於是「寤寐求之」。

「寤」是睡醒，「寐」是睡著，這位貴族青年無論是醒著還是睡著了，都想要追求對方。

然而這是單相思啊！於是他「求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，輾轉反側」。這四句話簡直寫盡了備受煎熬的相思之苦。你看，他因為求之不得，以致「寤寐思服」，無論是睡夢中還是清醒著，都在思念著對方，而這思念是「悠哉悠哉」，如此地綿綿無盡，所以直到深夜，還是翻來覆去地睡不著。這四句話真是精采萬分，把「求之不得」的心理煎熬，以及徹夜失眠的「輾轉反側」，都刻劃得入木三分，到今天都還是沒有其他更好的形容詞可以取代呢。

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