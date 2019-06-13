前進2019首爾書展 臺灣出版社搶攻韓國書市

2019首爾書展臺灣館建館圖出爐！（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

2019首爾國際書展將於6月19至23日在江南區國際展覽中心（COEX）展開。由文化部指導、台北書展基金會主辦之臺灣館，今年共展出76家出版社、334本臺灣原創好書，再度刷新出版社參與紀錄。臺灣館除了於6月20日舉辦開幕酒會，大塊文化董事長、同時也是台北書展基金會董事會郝明義先生亦受主辦單位邀請，展期參與「全球出版市場論壇」、「國際出版觀察論壇」、「出版自由論壇」三項活動，分享網路時代紙本閱讀的意義、紙書讀者透露的訊息及禁書回顧。

首爾書展主題國匈牙利 出版界的新里程碑

首爾國際書展自1995年起舉辦至今邁入第25屆，去年吸引32個國家、553個參展單位，參觀人數超過20萬人次，參展業績平均成長15％。今年主題國為匈牙利，並以「抵達(Arrival)」為主題，展現韓國出版業已站在新的里程碑，正面迎向出版界新時代的來臨。隨著近年邀訪國際出版人數逐漸增加，且參展者涵蓋韓國中小型參展出版社，首爾書展已成為亞洲洽詢韓語書籍版權、版權銷售的潛力市場。韓國出版市場和版權交易生氣蓬勃，經由參與首爾書展，臺灣不僅和各國出版界交流互動，也能觀摩了解國際出版業界的即時脈動。

臺灣出版業參與度高 搶攻韓國信心大增

台北書展基金會自2006年參展，持續規劃「臺灣館」13年，逐年促進雙向交流、推廣臺灣出版、強化臺韓雙向版權交易、深化國際網絡，亦為2020台北國際書展韓國主題國熱身，進行徵展宣傳，同步帶動國內出版業搶攻韓國的信心。總計臺灣館今年出版社參展總數衝破76家，較2018年56家增加20家，展出書籍數量為334本，同時，今年首爾書展臺灣出版赴韓參展人數亦有近50位，陣容龐大，在在展現國內出版社對韓國市場的高度興趣和參與度。

2019首爾書展臺灣館面積為6個展位，共計54平方公尺，位置為Hall A D27。館內規劃兩大專區，精選334本臺灣原創好書展出，其中「主題書區」展出107本，包括「生活新鮮書」及「童漫新鮮書」，以2018年至2019年出版的臺灣優秀原創新品為主；在「出版社專區」則有專屬的展示區及版權洽談空間，36家出版社展出達227本。

2018首爾書展臺灣館吸引不少大小朋友造訪參觀。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

開幕高潮在臺灣館 開幕酒會受矚目

臺灣館「Happy Hour」活動於2017年、2018年連續兩年在會場深受矚目，有效增進各國出版人輕鬆聯誼，2019年亦將與韓國出版協會（KPA）於開幕第二天6月20日（四）11:00在臺灣館共同舉辦開幕酒會，邀請韓國出版社、現場國際版權人士、匈牙利主題國參訪團與北歐國家出版人等參加，以強化臺灣出版人與國際出版業的交流與合作。

此外，台北書展基金會董事會郝明義先生應書展盛情之邀，連續三天在Hall B,Events Hall 3，參與三項論壇活動。發表三場專題演講。分別是6月19日（三）16:00-18:30，主題為「全球出版市場論壇：網路時代紙本閱讀的意義」；6月21日（五）10:00-12:00，主題為「國際出版觀察論壇─紙書讀者透露的訊息」；6/22（六）13:00-14:20，主題為「出版自由論壇─回顧禁書，省視現在」。

版權人員補助計畫 報名競爭激烈

隨著2018年版權補助計畫告捷，今年臺灣館「版權專業人員參展補助計畫」一開放報名，即獲出版社熱烈迴響，去年7位報名激增為今年10位。最後遴選，

計有大前文化（李若蘭）、維京國際股份有限公司（施家文）、睿思特股份有限公司（程玉慧）、小魯文化（林欣穎）等4人接受補助，將於6月18日隨行前往首爾，參與提升臺灣館版權實質交易的機會，向韓語市場大步邁進。