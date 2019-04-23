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中華電信響應世界閱讀日　Hami書城免費體驗數位閱讀魅力

2019-04-23 08:30聯合新聞網 讀.書.人

中華電信hami書城邀全民體驗數位閱讀魅力，再抽三星最新旗艦手機！
中華電信hami書城邀全民體驗數位閱讀魅力，再抽三星最新旗艦手機！
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中華電信於4月23日「世界閱讀日」，開放全台行動電話用戶免費體驗「Hami書城」中最受訂戶青睞的月讀包，以實際行動和世界接軌，讓全民體驗數位閱讀的樂趣與魅力！中華電信「Hami書城」內含萬本電子書籍，包括休閒娛樂、流行時尚、商業理財、小說漫畫等應有盡有，內容豐富宛如一本包羅萬象的萬用知識活字典，讓手機族上知天文、下知地理，滿足徜徉在數位生活的每一刻。

4月23日全台行動電話客戶，免費體驗Hami書城「月讀包」

今年4月23日「世界閱讀日」也是「Hami書城免費閱讀日」，中華電信提供全台行動電話客戶免費體驗最受青睞的Hami書城「月讀包」。「月讀包」擁有近6000本電子書刊與書籍，下載後皆可離線閱讀，包括自由、中時、聯合、工商等6家主要報紙，商業週刊、今周刊、鏡週刊、哈佛商業評論、美麗佳人等橫跨商業、管理、旅遊、時尚各領域的熱門雜誌。其中，近期備受熱議的話題書《我們與惡的距離》也在月讀包提供免費下載。

依Hami書城月讀包統計資料顯示，月讀包用戶去年每人平均閱讀76.8本書刊，平均每次閱讀時間達10餘分鐘，也就是每週閱讀近2本電子書。在時下忙碌的生活中，Hami書城豐富的內容讓訂閱的手機族群愛不釋手。4月23日免費體驗日，新、舊會員只要透過手機或平板下載Hami Book App，按下定位閱讀，皆可免費暢讀、體驗數位閱讀的魅力，並有機會抽中Samsung S10+ 128G(1名)及Galaxy Tab S4 LTE版64G(2名)！

Hami書城「定點隨身讀」，提供高鐵全線、市政府等公眾場域免費閱讀

為滿足民眾在多元公眾場域隨手閱讀的需求，Hami書城目前與多家企業機構合作「定點隨身讀」，包括高鐵全線、總統府、文化部、立法院、經濟部等公家機關及外貿協會等免費閱讀，掌握最新的資訊脈動，並將持續與更多企業及大眾運輸機構合作建構更廣泛的數位閱讀場域，促進並提升民眾數位閱讀的習慣！今年，文化部以「走讀台灣」作為世界閱讀日的主題，串聯全台圖書館及百家實體書店。中華電信Hami書城以國內電信領導品牌共襄盛舉，獲蔡英文總統致電，肯定Hami書城為攜手迎接數位資訊時代挑戰所貢獻的心力。

持用全台網速下載NO.1的中華電信行動客戶，使用該服務為FreeData(即下載、瀏覽免計數據流量)的服務，讓您輕鬆享受閱讀的樂趣，即刻下載，就趁現在！

更多訊息請至：https://bookstore.emome.net/Homes/action/1/761


世界閱讀日電子書高鐵文化部

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