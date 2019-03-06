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歌劇托斯卡南部唯一場 8日屏東演出

2019-03-06 18:24中央社 屏東縣6日電

NSO國家交響樂團跨界與雲門舞團總監林懷民合作，執導經典歌劇「托斯卡」，8日將在屏東演藝廳演出，這是南部唯一一場，林懷民與NSO音樂總監呂紹嘉今天到屏東宣傳。

「托斯卡」今年2月在國家音樂廳盛大登場，NSO國家交響樂團音樂總監呂紹嘉攜手林懷民及多位重量級聲樂家，再現普契尼經典「托斯卡」巔峰；這也是NSO與林懷民繼2002年後，相隔17年的再次合作。

林懷民表示，製作的初衷就是要讓藝術普及，將歌劇帶出國家音樂廳，讓不同地區的民眾都能領略藝術的美好，在台北3場演出場場爆滿，觀眾形容「太感動，哭到不行」，還有觀眾連看3場。

林懷民表示，「托斯卡」為全球膾炙人口的歌劇之一，出自義大利著名作曲家普契尼，全劇集愛情、美聲、政教、謀殺於一身，可謂義大利寫實主義歌劇的藝術代表，這次的製作除去繁複的舞台布景，更貼切傳達出戲劇感情，並突顯音樂的美好。

呂紹嘉說，NSO希望透過在地方政府與藝術之間的相互引力、激盪美好的火花，並強化文化底蘊共鳴，讓藝術文化深化當地。

縣府文化處長吳明榮說，繼去年林懷民帶領雲門舞集在屏東演出「關於島嶼」，今年縣府再度邀請大師執導的作品「托斯卡」到屏東演藝廳演出，讓喜愛歌劇的樂迷可欣賞到國際級水準的演出。

文化處表示，8日晚間屏東場演出，由貝桑頌國際指揮大賽首獎得主吳曜宇共同合作，晚間7時由國立屏東大學音樂學系教授伍鴻沂進行演前導聆，7時30分正式開演。售票請洽兩廳院系統或洽文化處服務台購票。

林懷民交響樂團義大利
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