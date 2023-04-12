對決ChatGPT！阿里巴巴推AI「通義千問」 驕傲喊：像工業革命一樣改變人類生活
先前透露將公布自有大規模自然語言模型之後，阿里巴巴稍早在其2023阿里雲峰會正式公布名為「通義千問」的大規模自然語言模型，同時也強調未來阿里巴巴所有產品都將接入此模型，藉由人工智慧方式帶動更大變革。
阿里巴巴集團董事會主席暨執行長，以及阿里雲智能集團執行長張勇表示，大規模自然語言模型的出現是劃世代里程碑，預期人類將進入全新智慧劃時代發展，並且像工業革命一樣改變人類生活，同時也能以更低成本讓既有服務「升級」。
此次推出的「通義千問」，將會陸續接入阿里巴巴旗下企業通訊、智慧語音助手、電子商務、搜索、導航、娛樂等服務產品，首波更新產品包含阿里巴巴的數位協同辦公及應用開發平台釘釘，以及物聯網智慧家居終端機天貓精靈。
其中，在以「通義千問」賦能的釘釘中，將提供總結會議摘要、將會議對話生成文字會議記錄、撰寫電子郵件，以及僅用簡單輸入即可創建業務策劃，或是推廣方案初稿，另外也能透過上傳構思草稿影像，即可在釘釘上生成小程式。
而在天貓精靈方面則可提供更自然對話互動體驗，例如可為兒童創作和講故事、提供健康食譜和旅行建議，或推薦健身背景音樂等。
目前阿里巴巴業將向中國企業開放測試「通義千問」，讓企業用戶能在無須預先訓練自有模型情況下，即可透過接入「通義千問」建構專屬語言模型，並且結合自有產業知識與應用場景，即可在安全雲端環境執行各類人工智慧應用服務。
阿里巴巴更預期「通義千問」將能進一步廣泛用於物流、媒體、金融、製造、能源、零售等產業領域，同時也將「通義千問」API接入資源開放中國地區開發者申請內測。
張勇認為大規模自然語言模型將是一場人工智慧，加上雲端運算的全方位競爭，參數規模超過上兆組的大規模自然語言模型背後，不僅只是比較演算法優劣，更涵蓋底層龐大算力、網路技術、巨量數據及機械領域在內複雜工程，藉此作為大規模自然語言模型運作基礎。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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