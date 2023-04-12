ChatGPT完了？陸政府要推AI管理草案 要符合「這規則」才過關

隨著自動生成式人工智慧技術發展盛行，中國政府稍早公布基於人工智慧服務發展擬定法規，其中規定由人工智慧（AI）創作文本內容必須符合社會主義價值觀，並且必須在服務提供使用前進行審查。

由於自動生成式人工智慧仍有一定不確定與不可控，因此先前在ChatGPT引發不少使用熱潮時，連帶也發生不少隱私與安全問題，因此造成不少業界看法認為企業應該暫緩人工智慧技術發展，而政府機構也應該明定法令確保人工智慧使用原則。

中國國家互聯網信息辦公室稍早公布《生成式人工智能服務管理辦法》草案，並且在5月10日以前對外徵求意見，而草案最後一條則說明此法最快會在今年內通過實施，但尚未確認具體時間。

從草案內容顯示，透過人工智慧技術自動生成圖片、影片必須符合中國境內《互聯網信息服務深度合成管理規定》，並且進行明顯識別標誌，同時用於預先訓練、最佳化的數據來源、規模、類型、品質等描述都必須符合中國國家網信部們及有關主管部門要求。

此外，使用任何人工智慧服務時，同樣必須依照《中華人民共和國網絡安全法》要求使用者提供真實身分資訊，更在草案中強調透過人工智慧技術生成內容必須符合社會主義核心價值觀，不得包含顛覆國家政權、推範社會主義制度、煽動分裂國家、破壞國家統一，並且包含宣揚恐怖主義、極端主義，或是宣揚民族仇恨、暴力、淫穢色情資訊、虛假資訊，以及可能擾亂經濟秩序及社會秩序的內容。

而在正式對外提供服務之前，所有人工智慧服務有義務接受中國政府審核，若違反規定將被處以罰款或追究刑事責任，另外也允許使用者檢舉未符合規定的人工智慧服務。

先前時候，中國政府就已經禁止使用ChatGPT一類服務，同時許多中國境內仿效ChatGPT打造人工智慧服務，在相關互動情境內容也會被加上限制。

在百度、商湯、阿里巴巴等大型企業接連公布自有自動生成式人工智慧，以及大規模自然語言模型之後，顯然中國政府也將持續針對自動生成式人工智慧加重看管，至於美國政府方面現階段則認為當前人工智慧技術發展尚未需要透過嚴格法令限制，而台灣政府方面則考慮針對隱私安全方面提出相關規範。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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