論文槍手被禁了？東京、京都等日本大學名校警告學生不得使用ChatGPT

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聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：The Japan News
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ChatGPT 聊天機器人可以寫程式、進行電子計算、撰寫文章…等功能，可以幫助上班族、學生解決很多問題，但最近多所日本大學卻紛紛祭出 AI 禁令，要求學生不可以利用 ChatGPT 聊天機器人幫忙寫功課、寫論文，更不能在考試時使用。

日本《讀賣新聞》新聞報導，在 2023 年 3 月底日本上智大學在官網宣布了「ChatGPT 和其他 AI 聊天機器人的評分方針」，內容指出學校學生未經導師許可，不得使用 ChatGPT 和其他 AI 聊天機器人生成的文字、程式碼、分析計算…等。如果透過檢測工具等確認使用 ChatGPT 生成內容，將採取嚴厲措施。

圖片及資料來源：The Japan News
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雖然 ChatGPT 聊天機器人非常方便，但是它提供的答案不會百分百正確，也可能會給出錯誤答案或侵犯版權，甚至 AI 人工智慧在回答問題過程裡，還有可能在未經許可下取得機密資料和研究內容，也有可能洩密。

不過，想完全禁止學生使用 AI 是不可能的事，所以大學祭出的限制主要是禁止在寫論文時使用。

日本東京大學則是在 4 月 3 日公布「關於生成式 AI 人工智慧」的公告，內容提到「報告必須由學生自己撰寫，而且不能藉助 AI 人工智慧協助撰寫」。

日本京都大學的入學儀式上，校長湊長博表示，AI 人工智慧生成的論文有很多問題。校長進一步鼓勵學生，儘管寫作需要耗費大量精力，但它會增強你的心態和思考能力。

除了警告學生不能使用 AI 人工智慧，大學也呼籲教授們需要採取適當行動。

圖片及資料來源：The Japan News
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日本東北大學的官網也發布「關於使用生成式人工智慧」公告，建議教授們重新思考如何設計作業與考試，建議教授在出報告和作業之前，先確認一下 AI 人工智慧會如何回答，同時也建議教授們可以要求學生在課堂上進行申論寫作。

另外，筑波大學教授金子元久（kaneko motohisa）認為，只透過禁止學生在寫論文過程使用生成式 AI 人工智慧，很難確保他們真的沒有使用聊天機器人。教授們需要更有創意，像是在學生交報告後進行口試。

儘管名門大學紛紛禁止，但是也部分大學認為生成式 AI 人工智慧勢不可擋。外媒報導，掌管教育的日本文部科學省將會整理相關資料並與專家學者開會後，再訂出有關 AI 聊天機器人的指導方針。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT 寫論文 東京大學 聊天機器人 人工智慧

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