亞馬遜強調並未在自動生成式人工智慧技術競爭處於落後

雖然亞馬遜在近期自動生成式人工智慧技術競爭沒有發出太大聲響，但亞馬遜數據庫、分析與機器學習業務副總裁Swami Sivasubramanian在內部會議中表示，亞馬遜並未在此波趨勢競爭處於落後位置。

Swami Sivasubramanian強調，聊天機器人只是自動生成式人工智慧技術應用一環，而亞馬遜目前已經有許多技術應用在高度個人化推薦、搜尋引擎排序，以及各類自動化服務，同時也已經與諸多客戶合作機器學習應用項目。

而在更早之前，亞馬遜執行長Andy Jassy說明公司會有自己的自動生成式人工智慧技術發展規劃，同時也說明自身已經長時間投入研究大型人工智慧模型。

不過，亞馬遜內部員工顯然並非完全接受這樣的說法，認為公司目前仍無法提供像是ChatGPT般的自然語言互動功能。但以亞馬遜過往作法來看，通常會傾向以更務實方式詮釋自家技術，而非透過各類理論技術或概念想法詮釋其技術發展規劃。

例如過往推出的Alexa數位語音助理服務，亞馬遜一直以來都是以更務實方式詮釋此項服務，並未像Google、蘋果將其數位語音助理服務詮釋為可對應全方面需求，僅強調其可透過聲音互動操作的使用便利性，而像是AWS推出的Polly、Amazon Panorama等服務，則是分別可將文字內容轉換為更擬真的真人語音內容，以及可將攝影鏡頭拍攝畫面透過語音方式概略詮釋，讓使用者能便利地將人工智慧應用在各類場景。

只是在目前越來越多吸引目光的自動生成式人工智慧技術持續推出，人工智慧技術應用也大幅改變過往運算應用認知，因此在越來越多企業、競爭對手投入自動生成式人工智慧技術發展，更使得亞馬遜員工擔心公司在此技術發展想法傾向保守的作法，可能會讓未來發展處於落後。

但從AWS執行長Adam Selipsky透露說法，目前在人工智慧技術發展仍有不少工作必須完成，同時也已經著手開發興奮的人工智慧應用產品，預計在合適時間對外公布。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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