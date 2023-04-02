日本首相對決ChatGPT質詢！岸田文雄沒在怕：我回的比AI符合實況

日本國會議員中谷一馬，3月29日在眾議院的內閣委員會中提出 ChatGPT 所生成的問題質詢，首相答詢結束後，中谷議員也發表 ChatGPT 對同一質詢題所生成的回答、並要求首相自評優劣。岸田首相認為對於具體的細節仍是政府端比 AI 更勝一籌。

ChatGPT 橫空出世，引發一波焦慮潮。「我的工作是否會被 AI 取代」？這個問題，或許在更廣泛的層面被思考。日本國會議員中谷一馬，使用 ChatGPT 生成質詢題，3月29日在國會議場向首相岸田文雄提出質詢。這是日本首次在國會利用 AI 生成的問題提問，並由首相正式回答的案例。

根據 ITmedia 報導，日本的立憲民主黨國會議員中谷一馬， 29 日在眾議院的內閣委員會中提出 ChatGPT 所生成的問題質詢，首相答詢結束後，中谷議員也發表 ChatGPT 對同一質詢題所生成的回答、並要求首相自評優劣。岸田首相認為對於具體的細節仍是政府端比 AI 更勝一籌。

中谷一馬議員以 ChatGPT 生成的問題，是有關新流感對策特別措置法改正案的質詢。中谷議員輸入的 Prompt 如下：

「你（ChatGPT）是日本眾議院，對於『關於修訂新流感對策特別措置法與內閣法的部分的法律草案』，你認為對岸田文雄總理大臣、國會應該提出什麼樣的質詢」？

（原文：「あなた（ChatGPT）が日本の衆議院だとした『新型インフルエンザ対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案』に関して岸田文雄総理大臣へ国会でどんなことを質問すべきだと考えていますか」）

中谷議員從 ChatGPT 所生成的質詢題中，選擇這一則：「關於修訂法案，它是否充分反映了地方自治體、與第一線醫療相關人士的意見？並且，也請教相關人員針對改革法案的反應」。

岸田總理答詢表示：「本次的修正法案，是彙整了反映醫療等第一線相關人員的聲音等課題而制定的」。而有關針對法案的反應，則續答，「已經充分回應了相關人員提出的要求」。

人類與 AI ，誰更會當總理？

首相答詢後，中谷議員也發表了 ChatGPT 對同一問題的回答例。 ChatGPT 的回答有「有關這次的改革法案，收到了許多地方自治體、以及醫療第一線相關人士的意見和建議。政府已審慎收集這些意見，寄望透過反映在修正法案、盡可能地納入相關人士的期望」。

中谷議員認為，「比起總理的答詢，或許更加誠實、也更精準」。並詢問岸田總理：「以總理您的角度來看，您自身的答詢、與進化後 AI 生成的答案相比，您有什麼感想」？

岸田總理回應，「至少在乍看之下，比起 ChatGPT 的答詢，我想我們提出了具體的相關人士的名字等、更能反應實況的答詢」。

中谷議員後續向岸田首相質詢，為了讓數位民主更加進化、未來是否考慮開發「學習立法部門和行政部門公開資訊的對話式 AI」？岸田總理回應，「生成式 AI 目前還有一些課題，如內容會包含錯誤資訊等，但是也可以透過語言支援程式設計等作業等，我認為這當中潛藏著非常大的可能性」。

至少目前，岸田首相還不擔心自己的工作會被取代。

《本文作者湯皓茹 ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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