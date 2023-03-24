最新突破！OpenAI推ChatGPT官方外掛：能連網更新、訂餐廳

ChatGPT再度受到全球矚目，OpenAI在官網宣布，將推出官方外掛擴充功能（plugins）服務，ChatGPT將與第三方合作，首批名單包括Expedia、OpenTable、Shopify等，還推出連網服務，能及時更新最新資訊，解決過去不能連網、資料時間只到2021年的問題，因此預估未來旅遊規劃、電商購物、餐廳訂位等，都可以使用ChatGPT完成。

開發ChatGPT的公司OpenAI在官網宣布，將推出一款官方擴充工具服務（plugins），讓ChatGPT連接網路查詢最新資訊，如航班、餐廳狀況等，並與第三方合作，提供更多不同資訊與服務，以及提升運行計算能力。OpenAI的總裁兼聯合創辦人布羅克曼（Greg Brockman）也在Twitter上表示，OpenAI 將會提供擴充工具（plugins）服務，讓ChatGPT可以連線到網路，並且能存取最新即時資訊，突破以往資料庫只學習到2021年的缺陷。

目前有關該擴充工具正在Alpha（初期）測試階段，首批合作夥伴名單包括：Expedia、Instacart、KAYAK、OpenTable、Shopify、Slack、Wolfram和Zapier，但此功能將優先提供Plus的付費訂閱者使用，或是也可以自行加入輪候。

對此，主播路怡珍也在臉書指出，「意思是現在旅遊計畫、翻譯、電商購物、餐廳訂位等日常，都可以用ChatGPT完成」，其他人也留言，「這個世界真的要大變了」、「升級版Siri」、「這Al真的用上癮了，上班很多東西都靠它了」、「從ChatGPT出來就知道會有這麼一天，只會有更驚人的發展」、「這真的很棒，超級方便，但要會辨別」。

udn討論區