全民普發6000元從昨（22）日上午8點開跑，登記前5天（3月22日至3月26日），採身分證字號或居留證號的「尾數分流」制度，今（23）日為尾數「4」和「5」的民眾可至官網（https://6000.gov.tw）登記。不過領到6000元是否苦惱該怎麼用，《聯合新聞網》這次來詢問日前超夯的微軟新Bing聊天機器人及OpenAI開發的ChatGPT之意見，ChatGPT這次輸慘了。

《聯合新聞網》實測微軟新Bing聊天機器人及OpenAI開發的ChatGPT，針對「全民普發6000元該如何利用」進行詢問。新Bing會在網頁版「Bing聊天（Bing Chat）」及Skype裡的Bing聊天機器人各自問問題，ChatGPT會在網頁版中詢問其想法。都依同一個問題為主，若「答非所問」才會繼續新問題。

★主要問題： 「你知道台灣要普發6000元嗎？請問該怎麼使用會比較好呢」

以下是Bing版的2種回應：

★Bing聊天（Bing Chat） 「你知道台灣要普發6000元嗎？請問該怎麼使用會比較好呢」 Bing Chat：是的，台灣政府計畫在2023年全民普發現金6,000元，預計最快4月份入賬，並提供「登記入賬」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入賬」及「造冊發放」5大方式領取。你可以參考相關文章中的詳細資訊，並選擇適合自己的方式領取 《聯合新聞網》詢問網頁版Bing聊天關於「全民普發6000元該如何使用」後之回應。（圖／翻攝自Bing官網） 「台灣普發6000元該怎麼使用會比較好呢？」 Bing Chat：你可以根據自己的需求和情況，選擇合適的方式使用這筆錢。例如，你可以用這筆錢來支付日常開銷、償還債務、投資理財、購買必要的物品等等。如果你需要更具體的建議，可以向專業人士諮詢，例如理財專家或會計師等等。 《聯合新聞網》詢問網頁版Bing聊天關於「全民普發6000元該如何使用」後之回應。（圖／翻攝自Bing官網） 「有什麼使用6000元的範例可以參考嗎？」 Bing Chat：你可以參考以下文章，裡面有一些關於如何使用這筆錢的範例，例如支付日常開銷、償還債務、投資理財、購買必要的物品等等。此外，各大銀行也推出了相應的優惠活動，例如加碼放大、免費抽獎等等，你可以參考相關報導了解詳情（小編註：後面貼出各家新聞連結）。 《聯合新聞網》詢問網頁版Bing聊天關於「全民普發6000元該如何使用」後之回應。（圖／翻攝自Bing官網） ★Skype裡面的Bing 「你知道台灣要普發6000元嗎？請問該怎麼使用會比較好呢」 Skype裡的Bing：XXX你好。我知道台灣要普發6000元，這是政府為了強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果的特別條例 (cpok.tw)。請問該怎麼使用會比較好呢？這要看你的個人需求和喜好，不過我可以提供一些可能的建議： • 如果你有儲蓄或投資的計畫，你可以將6000元存入銀行或購買理財產品，增加你的收入或資產。

• 如果你有消費或旅遊的需求，你可以利用6000元享受一些優惠活動，例如飯店住宿、餐飲、門票等。

• 如果你有捐贈或公益的心願，你可以將6000元捐給需要幫助的人或組織，表達你的關懷和責任。

• 如果你沒有特別的規劃，你也可以將6000元留作日後使用，以備不時之需。 不管怎麼使用，我希望你能開心並感受到政府和社會的溫暖。 《聯合新聞網》詢問Skype裡的Bing聊天機器人關於「全民普發6000元該如何使用」後之回應。（圖／聯合新聞網） 「謝謝你回答普發6000元的範例，你回應的比chatgpt好呢！」 Skype裡的Bing：XXXX，不客氣。我很高興你喜歡我的回答。我是Bing，一個可以幫助你搜尋資訊和聊天的服務。(blush) 《聯合新聞網》詢問Skype裡的Bing聊天機器人關於「全民普發6000元該如何使用」後之回應。（圖／聯合新聞網）

再來為ChatGPT的回應：

★ChatGPT網頁版 「你知道台灣要普發6000元嗎？請問該怎麼使用會比較好呢」 ChatGPT：我了解到台灣政府有提出過發放現金消費券或直接發放現金的政策，但具體金額和發放時間等細節仍在討論中，因此我無法確認所提到的普發6000元是否屬實。 如果政府實際發放現金消費券或直接發放現金給民眾，以下是一些使用建議： 1.優先支付必要開支：包括房租、水電費、保險、食品和日常用品等生活必需品，以確保基本生活需求得到滿足。

2.減少債務：如果你有債務，可以考慮用一部分現金來償還債務，以減輕負擔和降低利息費用。

3.投資未來：考慮將一部分現金投資於教育、職業培訓、創業或退休計畫等長期投資，以增加未來收入和資產。

4.支持當地企業：用一部分現金購買當地企業的商品或服務，以支持當地經濟和創造就業機會。

5.儲蓄與理財：將一部分現金用於儲蓄或理財，以應對未來的緊急情況和滿足長期財務目標。 最重要的是，你應該根據自己的財務需求和目標來決定如何使用這筆現金。如果你需要更專業的財務建議，可以諮詢專業的財務顧問或尋求政府的協助。 《聯合新聞網》詢問網頁版ChatGPT關於「全民普發6000元該如何使用」後之回應。（圖／翻攝自ChatGPT官網） 「台灣政府是真的要發6000元 沒有騙人」 ChatGPT：截至我最後一次更新這個回答的時間（2021年9月），台灣政府確實已經宣布將發放消費券，並且每人最高可獲得6000元的消費券。消費券的發放時間和細節，如何使用等等細節，將會由政府官方進一步公布和解釋。但需要注意的是，政策和細節可能隨時發生變化，建議你隨時關注政府官方的公告和消息。 《聯合新聞網》詢問網頁版ChatGPT關於「全民普發6000元該如何使用」後之回應。（圖／翻攝自ChatGPT官網） 「2023年3月23日台灣已經開始普發6000元，你知道嗎？請問該怎麼使用會比較好呢」 ChatGPT：感謝你的提醒，作為一個AI模型，我的知識截止日期是2021年9月，我無法知道2023年3月的相關情況。但如果台灣政府真的在2023年3月開始普發現金消費券或直接發放現金，以下是一些使用建議： 1.優先支付必要開支：包括房租、水電費、保險、食品和日常用品等生活必需品，以確保基本生活需求得到滿足。

2.減少債務：如果你有債務，可以考慮用一部分現金來償還債務，以減輕負擔和降低利息費用。

3.投資未來：考慮將一部分現金投資於教育、職業培訓、創業或退休計畫等長期投資，以增加未來收入和資產。

4.支持當地企業：用一部分現金購買當地企業的商品或服務，以支持當地經濟和創造就業機會。

5.儲蓄與理財：將一部分現金用於儲蓄或理財，以應對未來的緊急情況和滿足長期財務目標。 最重要的是，你應該根據自己的財務需求和目標來決定如何使用這筆現金。如果你需要更專業的財務建議，可以諮詢專業的財務顧問或尋求政府的協助。 《聯合新聞網》詢問網頁版ChatGPT關於「全民普發6000元該如何使用」後之回應。（圖／翻攝自ChatGPT官網）

整體來說，新Bing聊天機器人略勝一籌。ChatGPT坦承自己的知識庫僅停留在2021年9月，故記憶只到2021年9月政府公開的「振興5倍券」資訊（2021年10月上旬開放使用），也如同先前網友所述ChatGPT「一本正經地講廢話」，向它解釋2023年確實有「全民普發6000元」政策，它仍再次跳針把6000元可利用項目列出5點解釋，似乎有講跟沒講一樣。

新Bing聊天機器人又以Skype裡的Bing最聰明，除了表明知道「全民普發6000元」政策，也直接列出6000元可以做理財、公益、出遊享受優惠，甚至是「日後使用」也行；而網頁版Bing Chat則是先講出領取方式、簡易出使用方法、貼出新聞連結參考等，呈現方式較為多樣化。

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