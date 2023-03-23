更聰明！微軟新Bing、Edge瀏覽器 也能將文字轉成影像
將OpenAI的ChatGPT技術應用在Bing搜尋與Microsoft Edge瀏覽器之後，微軟稍早更宣布將OpenAI的DALL-E自動影像生成技術也加進Bing搜尋與Microsoft Edge瀏覽器。
目前此項功能僅開放特定用戶預覽測試，現階段更僅支援以英文描述操作，但微軟表示已經著手打造更多語言版本。而目前使用方式，主要透過文字描述希望生成影像特徵，或是透過問答方式讓聊天機器人幫忙生成影像。
至於在避免出錯部分，微軟會透過額外限制阻止使用者生成具危害性影像，同時也會藉由加上浮水印方式，將生成影像標示為透過人工智慧方式產生。
而微軟接下來也計畫透過人工智慧自動生成知識圖卡與故事內容，藉此產生更豐富的圖像或影片導向內容，方便使用者更快、更容易理解搜尋結果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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