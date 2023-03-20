Duolingo推出「Max」訂閱方案，藉由GPT-4模擬更真實的語言學習效果

語言學習服務Duolingo，稍早宣布推出名為Duolingo Max的訂閱方案，將藉由OpenAI的GPT-4大型語言模型技術，藉此打造更聰明的聊天機器人，藉此更有效率地協助使用者學習不同語言。

Duolingo Max服務將能透過人工智慧方式回答使用者的語言使用問題，例如解使用語及句型，此外也能模擬不同場景角色與使用者互動，藉此練習不同用語。

依照Duolingo執行長Luis von Ahn說明，多數人較難獲得一對一的語言師資，因此預期能藉由人工智慧方式讓更多人可以獲得「一對一」、更密集的語言學習互動資源。

而Duolingo表示從2022年一直致力打造Duolingo Max服務，並且與OpenAI合作其稍早公布的GPT-4大型語言模型技術，藉此打造更貼近真實的語言互動功能，同時更強調花費數個月進行訓練與測試，藉此讓此項服務運作更趨近真實語言互動體驗。

目前使用英語地區的iOS版Duolingo已經能透過Duolingo Max訂閱方案學習西班牙語與法語，而在美國地區將以每月30美元，或是一年168美元價格訂閱，並且同樣具備Duolingo付費訂閱方案功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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