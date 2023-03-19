通用汽車透露 將以ChatGPT技術打造車用數位助理
通用汽車證實，將以OpenAI的ChatGPT技術打造一款對應車輛使用的數位助理服務。
依照通用汽車副總裁Scott Miller說明，此款數位助理服務將在駕駛行車過程中提供合適協助功能，藉此降低駕駛在操作車輛過程分心情況。另一方面，車輛上的數位助理功能也能隨時監控車輛狀況，並且告知駕駛應該何時保養車輛，或是在駕駛即將抵達家門時，預先開啟家中車庫大門。
類似應用，包含Google在內業者過去也曾提出不同數位助理服務，讓駕駛能透過聲控方式與車輛互動，並且讓車輛成為物聯網應用項目之一。但通用汽車強調即將提供的數位助理服務將與現有結合聊天機器人的應用服務不同，透過大型語言模型對應更自然的語言溝通。
而通用汽車過去已經與微軟建立深度合作關係，目前ChatGPT應用也主要建構在微軟Azure服務平台之上，因此預期通用汽車此款數位助理服務，背後同樣會以微軟技術支援運作。
不過，通用汽車目前尚未透露此項數位助理服務正式名稱，以及預計正式釋出時間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【話題】太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的很傲嬌
📢 【周報】iPhone 14黃色實機被酸「折500」、iPhone 15被閹割是果粉問題？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言