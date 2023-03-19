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通用汽車透露 將以ChatGPT技術打造車用數位助理

聯合新聞網／ 楊又肇

通用汽車證實，將以OpenAI的ChatGPT技術打造一款對應車輛使用的數位助理服務。

依照通用汽車副總裁Scott Miller說明，此款數位助理服務將在駕駛行車過程中提供合適協助功能，藉此降低駕駛在操作車輛過程分心情況。另一方面，車輛上的數位助理功能也能隨時監控車輛狀況，並且告知駕駛應該何時保養車輛，或是在駕駛即將抵達家門時，預先開啟家中車庫大門。

類似應用，包含Google在內業者過去也曾提出不同數位助理服務，讓駕駛能透過聲控方式與車輛互動，並且讓車輛成為物聯網應用項目之一。但通用汽車強調即將提供的數位助理服務將與現有結合聊天機器人的應用服務不同，透過大型語言模型對應更自然的語言溝通。

而通用汽車過去已經與微軟建立深度合作關係，目前ChatGPT應用也主要建構在微軟Azure服務平台之上，因此預期通用汽車此款數位助理服務，背後同樣會以微軟技術支援運作。

不過，通用汽車目前尚未透露此項數位助理服務正式名稱，以及預計正式釋出時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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