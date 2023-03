白領都要失業？微軟宣布將AI融入Office，Copilot最強功能在哪？

AI大戰天天有,繼GPT-4發表後,微軟於3/16宣布將推微軟365 Copilot服務。以後我們使用Outlook、Excel、Word與Powerpoint等Office軟體,都會有類似於ChatGPT的Copilot小幫手來協助辦公。到底有哪些厲害功能?天天上班都在用Office的白領將慘遭淘汰?

微軟Copilot AI服務,透過人工智慧助理,找回工作的意義?

「你還記得幼時被人問到,長大想做什麼工作時的回答嗎?」醫療工作可以幫助人、科學工作可以替世界帶來新發現,這是孩童最直覺的回答,也反映出當時的憧憬。只是,現實世界往往辜負了人,我們的工作,充滿了乏味無趣的成分。

以上的演講片段,既不是激勵業務員的銷售大會,也不是宗教的布道現場,,而是微軟以「與人工智慧一同工作的未來–和AI一起重新發明生產力」(Reinventing productivity with AI, the future of work with AI)為題,剛落幕的發布會中,出自微軟副總斯帕塔羅(Jared Spataro)口中。

整場發布會,職級大至執行長納德拉(Satya Nadella),小至行銷經理,最常使用的詞彙除了微軟以外,就是用來描述日常工作的乏味。不斷地重複工作無趣,是因為微軟提出以人工智慧驅動的「微軟365 Copilot」(簡稱為Copilot),作為解決工作無趣的解方。

根據斯帕塔羅的解釋,Copilot系統以自然語言處理為基底,由三個元素組合而成:微軟office 365雲端生產力軟體(Word, Excel等)、大語言模型(並未明確說明是否為GPT-4)、微軟的搜尋圖譜技術。

圖/斯帕塔羅介紹Copilot的3個組成元素。取自微軟發布會

寫信:Outlook有AI幫擬稿

具體來說,將Copilot納入微軟的雲端生產力軟體,有什麼助益?和谷歌(Google)的生成式AI服務極其類似,以微軟信件軟體Outlook來說,Copilot能夠擬稿、調整語氣、摘要過往信件進度。

文件:Word幫寫文案

文件軟體Word在加入Copilot以後,可以撰寫產品文案、寫企劃書、擬演講稿,此外,只要使用者提供其他文件作為參考,Copilot可以模仿先前提案的格式重新撰文,並且依照預先寫好的文字檔案加上段落,也能納入常見問答(FAQ)區塊,或者調整語氣。

做表格:Excel的複雜函數請Copilot教你

至於上班族又愛又恨的Excel,Copilot加入了針對原始數據自動產生分析的功能,除了自動產生類似於樞紐分析(pivot analysis)的結果外,也能請Copilot提供資料中的趨勢,並且深入提問,Copilot也會對症下藥地繪製圖表,甚至預測未來收益。

圖/Copilot從原始資料中,勾勒出3點趨勢讓使用者參考。取自微軟發布會

做簡報:PPT用文字一鍵生成

另外,PowerPoint簡報可以透過文字一鍵生成,或者從微軟的雲端儲存空間OneDrive自動搜尋服務,也能提供使用者講稿(speaker notes);會議軟體Teams可以在開會途中摘要會議重點。

除了展示新服務的功能以外,微軟也在發布會中強調,Copilot通過許多安全性的考驗,除了提供使用者回饋功能以外,也有設計避免出錯的機制。

不過,整場發表會下來,微軟想傳達的中心思想仍是「每個人值得在工作找到快樂。」

檢視微軟和谷歌兩大陣營推出的生產力軟體輔助服務,同樣以生成式AI為基底,想搶占客戶的心。

對於工作者來說,除了熟稔新工具以外,也要注意,當人類將決策權讓渡給人工智慧,例如展示環節中Copilot訂定新的決策方向,像這樣的時候,上班族還有展現自主權的空間嗎?被老闆雇用來做決策的關鍵價值剩多少?恐怕是未來值得憂慮與關注的地方。

(本文出自2023.3.17《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)

