白領都要失業？微軟宣布將AI融入Office，Copilot最強功能在哪？

AI大戰天天有，繼GPT-4發表後，微軟於3／16宣布將推微軟365 Copilot服務。以後我們使用Outlook、Excel、Word與Powerpoint等Office軟體，都會有類似於ChatGPT的Copilot小幫手來協助辦公。到底有哪些厲害功能？天天上班都在用Office的白領將慘遭淘汰？

微軟Copilot AI服務，透過人工智慧助理，找回工作的意義？

「你還記得幼時被人問到，長大想做什麼工作時的回答嗎？」醫療工作可以幫助人、科學工作可以替世界帶來新發現，這是孩童最直覺的回答，也反映出當時的憧憬。只是，現實世界往往辜負了人，我們的工作，充滿了乏味無趣的成分。

以上的演講片段，既不是激勵業務員的銷售大會，也不是宗教的布道現場，，而是微軟以「與人工智慧一同工作的未來–和AI一起重新發明生產力」（Reinventing productivity with AI, the future of work with AI）為題，剛落幕的發布會中，出自微軟副總斯帕塔羅（Jared Spataro）口中。

整場發布會，職級大至執行長納德拉（Satya Nadella），小至行銷經理，最常使用的詞彙除了微軟以外，就是用來描述日常工作的乏味。不斷地重複工作無趣，是因為微軟提出以人工智慧驅動的「微軟365 Copilot」（簡稱為Copilot），作為解決工作無趣的解方。

根據斯帕塔羅的解釋，Copilot系統以自然語言處理為基底，由三個元素組合而成：微軟office 365雲端生產力軟體（Word, Excel等）、大語言模型（並未明確說明是否為GPT-4）、微軟的搜尋圖譜技術。

圖／斯帕塔羅介紹Copilot的3個組成元素。取自微軟發布會

寫信：Outlook有AI幫擬稿

具體來說，將Copilot納入微軟的雲端生產力軟體，有什麼助益？和谷歌（Google）的生成式AI服務極其類似，以微軟信件軟體Outlook來說，Copilot能夠擬稿、調整語氣、摘要過往信件進度。

文件：Word幫寫文案

文件軟體Word在加入Copilot以後，可以撰寫產品文案、寫企劃書、擬演講稿，此外，只要使用者提供其他文件作為參考，Copilot可以模仿先前提案的格式重新撰文，並且依照預先寫好的文字檔案加上段落，也能納入常見問答（FAQ）區塊，或者調整語氣。

做表格：Excel的複雜函數請Copilot教你

至於上班族又愛又恨的Excel，Copilot加入了針對原始數據自動產生分析的功能，除了自動產生類似於樞紐分析（pivot analysis）的結果外，也能請Copilot提供資料中的趨勢，並且深入提問，Copilot也會對症下藥地繪製圖表，甚至預測未來收益。

圖／Copilot從原始資料中，勾勒出3點趨勢讓使用者參考。取自微軟發布會

做簡報：PPT用文字一鍵生成

另外，PowerPoint簡報可以透過文字一鍵生成，或者從微軟的雲端儲存空間OneDrive自動搜尋服務，也能提供使用者講稿（speaker notes）；會議軟體Teams可以在開會途中摘要會議重點。

除了展示新服務的功能以外，微軟也在發布會中強調，Copilot通過許多安全性的考驗，除了提供使用者回饋功能以外，也有設計避免出錯的機制。

不過，整場發表會下來，微軟想傳達的中心思想仍是「每個人值得在工作找到快樂。」

檢視微軟和谷歌兩大陣營推出的生產力軟體輔助服務，同樣以生成式AI為基底，想搶占客戶的心。

對於工作者來說，除了熟稔新工具以外，也要注意，當人類將決策權讓渡給人工智慧，例如展示環節中Copilot訂定新的決策方向，像這樣的時候，上班族還有展現自主權的空間嗎？被老闆雇用來做決策的關鍵價值剩多少？恐怕是未來值得憂慮與關注的地方。

（本文出自2023.3.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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