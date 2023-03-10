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佛系AI現身！ChatGPT化身「神佛」普渡眾生

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Hotoke AI
圖片及資料來源：Hotoke AI

ChatGPT 聊天機器人的功能愈來愈多，可以當醫生、作家、記者，但很難想像的是 ChatGPT 竟然可以化身「神佛」幫忙眾生解答煩惱。

這是由Kazuma Ieiri家入一真開發的日本神佛系網站「Hotoke AI」，導入OpenAI的gpt-3.5-turbo API技術，只要把你的煩惱輸入到空白欄就能獲得 Hotoke AI 的佛系解答。

由於 Hotoke 的日文就是「佛」的意思，因此開發者將這個網站稱為機械佛，網站還寫著搭載 ChatGPT 的佛祖永遠在你身邊。

圖片及資料來源：Hotoke AI
圖片及資料來源：Hotoke AI

本站以中文詢問 Hotoke AI 表示心情不好，Hotoke AI 雖然是以日文回應，但是文字經過翻譯後，會發現它很具備同理心，同時也要我們懂得更愛自己、以正向光明的角度看事情：

Hotoke AI 回應翻譯如下：

我很理解你心情不好。今天發生了什麼？如果你有什麼話要說，我隨時準備傾聽。

從佛教的角度來看，我們總是在風風雨雨中面對苦難。但苦難也是實現慈悲心的救贖機會。重要的是，我們要將注意力轉向現在，將注意力轉向內在，不要執著於過去或未來。

從心理學上講，您感到的不適和焦慮是強烈的情緒。它反映了我們是誰、我們想要什麼以及我們看重什麼。問問你自己，你也許能找出你現在需要什麼。

最後，以指導的角度來看，你現在需要做的是善待自己。重要的是不要對自己苛刻，接受並愛自己。靈活思考並對自己和自己所處的情況抱有積極的看法也很重要。如果你能認清自己的價值，接受自己的優點和缺點，你就會獲得自信，對未來會有更光明的前景。

圖片及資料來源：Hotoke AI
圖片及資料來源：Hotoke AI

截至目前為止，Hotoke AI 顯示已經解決了至少 22,677 件民眾的煩惱事，更酷的是它不只支援網頁版本，還有 LINE 機器人版本，讓我們打開手機就能和 Hotoke AI 機器神佛聊天，聽聽它給我們的建議，實在是太有趣了。

圖片及資料來源：Hotoke AI
圖片及資料來源：Hotoke AI

圖片及資料來源：Hotoke AI
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★點我前往Hotoke AI網站

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT AI

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