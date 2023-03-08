「AI對穿腸」見上聯「缺水缺電缺雞蛋」 答1句讓全網驚呼：ChatGPT偷臭政府？
全台近日掀起缺蛋潮，惹得全民怨聲載道，就有網友利用網路發聲開嗆，他發文寫出「上聯「『缺水缺電缺雞蛋』」，請大家發揮創意「一起來開酸洩憤」。未料有名網友突發奇想將這項任務交給爆紅的AI聊天機器人ChatGPT，它給出了令人為之驚呼的答案，讓所有人看了都大讚「太猛了！」
日前有網友在PTT上發起對聯造句，「上聯「『缺水缺電缺雞蛋』，下聯請各位對穿腸對死他」（「對穿腸」為電影中的文官角色，在港星周星馳名作《唐伯虎點秋香》中與其有一場「對聯比試」橋段深植人心），其中就有人突發奇想地將這場對聯題目轉交給ChatGPT回答。
未料，AI面對上聯「缺水缺電缺雞蛋」的艱澀題目時，竟給出了下聯「缺德缺信缺尊嚴」的答案，此對聯字句涵義似乎暗藏曖昧之意，讓原PO狂笑大讚「太猛了！AI直接嘴爆！」，網友們也聽出嘲諷意味，紛紛留言笑回「對得好工整啊」、「這AI缺少台灣價值」、「突然佩服AI了」、「這AI太猛了吧」。
針對ChatGPT的用途，聯合新聞網曾引述《遠見》文章介紹，OpenAI初期在訓練ChatGPT時，是先請模型的訓練者們同時扮演使用者和人工智慧助手（即現在的ChatGPT）的角色，創造一定數據讓機器認識對話的基本策略，通過建立起的語言模型再逐步微調細節，因此由人工智慧演算法建立的ChatGPT經過大量文字訓練，即可「模仿」人類生成創意文字、吟詩作對。
缺蛋危機點燃全民怨氣，日前政府已透過進口雞蛋補充國內需求，農委會主委陳吉仲今（8）日也受訪指出，「從國外尋蛋只是短期專案的，近來中南部天氣回穩，禽流感在2月高峰已過，雞蛋生產可望在6月回穩」。
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