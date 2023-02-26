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ChatGPT出現山寨版！受害者慘被盜刷1200元 恐面臨每月續扣

聯合新聞網／ 綜合報導
山寨版ChatGPT。圖擷自ChatGPT 生活運用
山寨版ChatGPT。圖擷自ChatGPT 生活運用

美國人工智慧研究實驗室OpenAI，推出聊天機器人「ChatGPT」，兩個月就達到1億用戶。不過，ChatGPT也在短時間內出現山寨版，專門用來盜取信用卡帳號，還有受害者被盜刷1200元，甚至還可能面臨每個月續扣，因此只能摸摸鼻子換卡。

一名女網友在臉書社團「ChatGPT 生活運用」上發文，她透露自己日前到Google商店下載ChatGPT，結果一直覺得很奇怪，「為何我的機器人很笨，剛剛才知道我下載到仿的，專門用來盜取信用卡帳號的」。從截圖照片中可以看見，原PO向ChatGPT提出問題時，對方卻不停回覆「？」，就連詢問「你剛剛說什麼？」，對方也只有複誦原PO的話，從頭到尾看起來都是答非所問。

對話幾乎都是答非所問。圖擷自ChatGPT 生活運用
對話幾乎都是答非所問。圖擷自ChatGPT 生活運用

事情還沒結束，在Google商店APP留言處可以看見，有一名受害者在20日時氣憤寫道，「這是個釣魚App，會要你輸入信用卡號，我被盜刷了1200，現在要換卡了！」還有苦主在PTT發文，呼籲大家要小心，「剛跟客服確認過，確實有一筆1200帳單，App雖然是透過Google商店抓的，但是刷卡消費好像跳過Google，所以消費紀錄不會顯示，應該是無法退款，還有可能會每月續扣，建議我換卡…要摸摸鼻子認了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「妳下載到工人智慧了」、「App如果不是官方出的還是不要亂裝」、「官方目前沒有App版本，大家平時使用這種非官方的服務要小心」、「難怪一直跳出廣告，還好我刪掉了」、「詐騙果然都跑得比大眾快」、「今天早上也載到這個，笨到問兩句就刪了」、「一堆收割錢包的App要小心喔」。

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