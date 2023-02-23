取代創作者？亞馬遜Kindle書店上架200本書籍 ChatGPT等人工智慧被列作者
在ChatGPT大量走紅後，目前在亞馬遜的Kindle書店已經至少有200本書籍將ChatGPT等人工智慧列為作者，或是共同作者。
依照路透新聞報導指稱，由於亞馬遜並未要求說明標示ChatGPT等人工智慧在這些書籍中完成撰述內容比重，因此暫時還無法確認人工智慧技術影響日後書籍創作市場的程度。
不過，從更早時候就已經有人開始藉由人工智慧技術進行創作，甚至也有網站經營者開始透過人工智慧編寫內容，開始會有利用人工智慧編寫書籍內容的情況，顯然也不意外。
目前在Kindle書店上架、由人工智慧編寫書籍類別涵蓋童書、詩集、科幻等類型，不少人擔心這樣的情況將會導致更多人書籍作者失業，甚至在以人工智慧創作品質參差不及，卻大量產出的情況下，可能會逐漸影響各個作者費心創作內容市場，最後造成劣幣築良幣情況。
但也有不少人持正向看法，認為在人工智慧技術輔助之下，實際上能協助創作者以更有效率方式產生內容，亦即將人工智慧當作工具使用，內容實際上依然是由創作者構思。
只是在大量人工智慧應用陸續產生，特別在自動生成內容的人工智慧如雨後春筍般竄出，接下來顯然就要看市場如何界定全新規則，例如藉由人工智慧創作內容的著作權歸屬，或是此類創作內容的規範方式，另一方面也應該以更具透明度方式管理這些內容。
在目前人工智慧技術發展仍不算完美情況下，即便是像近期走紅的ChatGPT不免還是會有陳述內容錯誤、邏輯反覆，或是抄襲等情況，現階段藉由人工智慧創作內容難免還是會有一些破綻，因此現階段要以人工智慧全面取代創作，顯然還是有不足之處。
而這樣的情況，在未來幾年之後或許就會有更多變數，主要還是取決接下來人們將如何規範人工智慧應用方式，以及未來對於創作內容的認定方式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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