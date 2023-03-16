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不夯了？Meta將減少Facebook、Instagram支援NFT內容的比重

聯合新聞網／ 楊又肇

Meta商業與金融技術主管Stephane Kasriel透露，接下來將會逐漸減少FacebookInstagram支援NFT內容的比重。

依照Stephane Kasriel說明，雖然過去曾強調支援NFT內容應用發展，但接下來將會更專注如何支持內容創作者，以及使用者及企業如何使用其平台。

而未來將會進一步著重Reels短影片如何變現，以及Meta旗下所有平台支援訊息交付能力。

不過，從去年11月裁撤1.1萬名員工後，Meta稍早再度宣布約再裁去約1萬名員工，另外更取消約5000個工作職位，預計最快會在今年底以前完成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NFT Facebook Instagram

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