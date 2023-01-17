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預防假貨！聯合線上NFT推這功能 藏家免走冤枉路

聯合新聞網／ 台北訊

聯合線上NFT品牌「時光宇宙」推「認證櫥窗」新功能，確保藏家購買到的NFT為官方出品。（圖／時光宇宙提供）
聯合線上NFT品牌「時光宇宙」推「認證櫥窗」新功能，確保藏家購買到的NFT為官方出品。（圖／時光宇宙提供）

NFT仿冒品、抄襲事件層出不窮，全球最大NFT二級市場交易平台OpenSea，2022年就曾宣布打擊假貨NFT，更新帳戶驗證和收藏徽章系統。但聯合線上NFT品牌「時光宇宙」認為，若由官方推行認證，在販售頁面顯示區塊鏈資料，便能減少藏家購買到仿冒品的可能性，因此推出「認證櫥窗」全新功能。

購買NFT的方式可分為兩種，第一種是到項目的官方網站直接鑄造(Mint)，稱為一級市場交易，購買時需注意官方網站的網址是否正確。另一種方式是到二級市場(如OpenSea)對原持有者進行出價，因無法判斷內容是否經過改動或抄襲，很容易落入購買到假貨的圈套中。

聯合線上NFT品牌「時光宇宙」推出「認證櫥窗」功能，確保藏家購買到的是官方出品的NFT，鑄造完成時，在所收藏的專題系列頁面下方可見「展示櫥窗」，藏品在區塊鏈上的資料一目了然，且可以連結到Opensea觀看更詳細的交易資訊，若想在二級市場購買時光宇宙發行的NFT，透過認證櫥窗連結到OpenSea 對持有者進行出價，即能避免在其他地方購買到仿製品。

⭐時光宇宙官網: https://timeverse.udn.com/

NFT

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