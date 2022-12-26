告別2022永藏紀念 這2款NFT綜觀國際大小事、喊出「心裡話」許願未來

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聯合新聞網／ 圖、文／聯合線上
跨年必收兩款NFT，分別為聯合線上發行的「2022年度大事」及Maicoin集團與發票怪獸聯手推出的「共創心聲花火 NFT」。（圖／時光宇宙提供）
跨年必收兩款NFT，分別為聯合線上發行的「2022年度大事」及Maicoin集團與發票怪獸聯手推出的「共創心聲花火 NFT」。（圖／時光宇宙提供）

歲末年終之際，聯合線上及MaiCoin 集團搭著年末氛圍發行NFT，兩款NFT別具紀念價值，創新玩法成為年末必收NFT！第一款為聯合線上NFT品牌「時光宇宙」所發行的「2022年度大事」精選12則海內外新聞，發行12枚NFT，與你告別2022。另一款則為MaiCoin 集團攜手發票怪獸推出「共創心聲花火 NFT」，與台北跨年活動合作，串聯多家品牌給予參與者諸多回饋。

「2022年度大事 NFT」

由聯合線上NFT品牌「時光宇宙」發行，12則新聞海內外新聞選輯，將聯合報頭版新聞上鏈製成NFT，類別包含台灣社會、兩岸關係、國際、天災等多元豐富內容。台灣社會新聞收錄柬埔寨詐騙案、近年影響最大的停電事件，以及年末的九合一大選，國際大事可見安倍晉三遇刺、英國女王辭世，還有俄烏戰爭開戰新聞報導，綜觀國內外重大事件。

「時光宇宙」新發行NFT「2022年度大事」，精選12則年度重要新聞，將聯合報頭版新聞上鏈製成NFT。（圖／時光宇宙提供）
「時光宇宙」新發行NFT「2022年度大事」，精選12則年度重要新聞，將聯合報頭版新聞上鏈製成NFT。（圖／時光宇宙提供）

用NFT收藏新聞做法創新，不僅能體現新聞的重要性與紀念意義，當忘記某個事件發生的時間點，或是想要回顧某個年份，打開NFT便可以回憶。在年末之際回顧今年大事，為今年總結，告別2022，同時展望2023新的一年。

⭐了解詳情: https://timeverse.udn.com/collections/yearinreview2022/

「共創心聲花火 NFT」

MaiCoin 集團旗下 Qubic NFT 技術整合服務與發票怪獸 APP 共同合作，首創人聲互動生成式，發行「共創心聲花火 NFT」，可即時生成永恆花火，特別與新媒體藝術家李炳曄跨界合作，邀請眾人用聲音許願，並透過語音辨識及情緒分析等程式碼演算，將每個人的心願幻化成獨一無二的絢爛煙火！即時生成的個人專屬「心聲花火」，由綻放光芒的希望核心、代表個性的能量彩帶及象徵希望的奇蹟粒子組成，以 NFT 的形式在元宇宙中持續綻放；最後所有參與者皆可收到眾人合力創造的「新生花火」，期望每個心聲都能在區塊鏈上獲得新生，共同邁向嶄新的未來！

（圖／Maicoin集團提供）
（圖／Maicoin集團提供）

參與者可免費獲得「最強賦能 NFT」 完成任務再抽萬份豪禮

為打造「共創心聲花火 NFT」最強賦能， MaiCoin 集團聯手發票怪獸 APP、統一超商、中國信託銀行、爭鮮迴轉壽司、國泰飯店觀光事業 AMAZZING CLUB 會員、遊戲新幹線祭出萬份豪禮！活動已正式開跑，12 月 31 日前只要登入活動網站錄製 2023 新年新希望，就能免費獲得個人專屬「心聲花火 NFT」，持有者還有機會抽 iPhone 14 Pro、東京來回機票等大獎，2023 年 2 月 15 前可在 Qubic Wallet 中再獲得共創「新生花火 NFT」；另祭出加碼活動，完成 MaiCoin 集團與發票怪獸 APP 之指定任務再抽地中海郵輪行（價值約新台幣 12 萬元）、PS5 與 Dyson 吹風機等萬份豪禮！快上「共創心聲花火 NFT」活動網站，鑄造屬於自己的專屬跨年 NFT 吧！

⭐「共創心聲花火 NFT」活動網站：: https://reurl.cc/X5y917

NFT

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