FTX破產害他「1200萬沒了」 交易APP打不開急哭怪政府：怎沒監管

全球第二大虛擬貨幣交易所FTX宣告破產，共同創辦人班克曼‧佛瑞德（SBF）高達160億美元（約台幣4976億元）的身家在短短數日內化為烏有，消息傳出後震驚金融圈，許多投資人也遭受嚴重波及。

一名台灣網友透過臉書社團「當沖勒戒所」發文，表示他是自2年前接觸股市，由於本金不多所以直接從當沖開始，又在偶然機會下接觸FTX交易所，所以改玩虛擬貨幣，也把當沖所學用在虛擬貨幣上，「20、50倍的槓桿交易真的比當沖好玩多了」。

話鋒一轉，他透露他的本金包含父母的退休金，靠比特幣從2000萬變4000萬，但又從4000萬砍到現在的1200萬左右，他直言還能負擔這些損失，相信「虛擬貨幣最後還是會漲回去」。

即便可以負擔虧損，但讓他萬萬沒想到的是世界前三大交易所竟然會「說倒就倒」，「現在FTX的APP根本打不開，等於我的1200萬左右的虛擬貨幣直接歸零」，被殺得措手不及的他抱怨虛擬貨幣市場沒有政府監管、沒有嚴密法規，「我根本不知道該找誰求償，政府大概也兩手一攤（暗指無可奈何的狀態）吧？」

網友聽了原PO慘痛的教訓後，多數人非但沒有同情，甚至砲轟原PO抱怨的態度，「賺錢時候反對監管，出事情時候喊爸爸」、「風險沒控管好，怪誰？」、「出事怪政府？別說將心比心，賺錢時都不說，虧錢才怪東怪西，輸了就認賠吧，別唉唉叫～」。

事實上，對於FTX宣布破產，金管會主委黃天牧14日曾回應，金管會監理的是虛擬貨幣「洗錢防制」，但從FTX破產一事可見虛擬貨幣沒有避險功能，金管會將朝投資人保護進行監理，並提醒投資人其高風險問題。

商品推薦