快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

FTX破產害他「1200萬沒了」 交易APP打不開急哭怪政府：怎沒監管

聯合新聞網／ 綜合報導
全球第二大虛擬貨幣交易所FTX日前宣告破產，消息震驚金融圈。 示意圖／路透
全球第二大虛擬貨幣交易所FTX日前宣告破產，消息震驚金融圈。 示意圖／路透

全球第二大虛擬貨幣交易所FTX宣告破產，共同創辦人班克曼‧佛瑞德（SBF）高達160億美元（約台幣4976億元）的身家在短短數日內化為烏有，消息傳出後震驚金融圈，許多投資人也遭受嚴重波及。

一名台灣網友透過臉書社團「當沖勒戒所」發文，表示他是自2年前接觸股市，由於本金不多所以直接從當沖開始，又在偶然機會下接觸FTX交易所，所以改玩虛擬貨幣，也把當沖所學用在虛擬貨幣上，「20、50倍的槓桿交易真的比當沖好玩多了」。

話鋒一轉，他透露他的本金包含父母的退休金，靠比特幣從2000萬變4000萬，但又從4000萬砍到現在的1200萬左右，他直言還能負擔這些損失，相信「虛擬貨幣最後還是會漲回去」。

即便可以負擔虧損，但讓他萬萬沒想到的是世界前三大交易所竟然會「說倒就倒」，「現在FTX的APP根本打不開，等於我的1200萬左右的虛擬貨幣直接歸零」，被殺得措手不及的他抱怨虛擬貨幣市場沒有政府監管、沒有嚴密法規，「我根本不知道該找誰求償，政府大概也兩手一攤（暗指無可奈何的狀態）吧？」

網友聽了原PO慘痛的教訓後，多數人非但沒有同情，甚至砲轟原PO抱怨的態度，「賺錢時候反對監管，出事情時候喊爸爸」、「風險沒控管好，怪誰？」、「出事怪政府？別說將心比心，賺錢時都不說，虧錢才怪東怪西，輸了就認賠吧，別唉唉叫～」。

事實上，對於FTX宣布破產，金管會主委黃天牧14日曾回應，金管會監理的是虛擬貨幣「洗錢防制」，但從FTX破產一事可見虛擬貨幣沒有避險功能，金管會將朝投資人保護進行監理，並提醒投資人其高風險問題。

NFT 虛擬貨幣 APP 金管會 比特幣

延伸閱讀

你的iPhone中了嗎？最難維修機種 蘋果官方認證不是iPhone 14系列而是它

實測好傻眼／喊Apple Watch Siri狂被iPhone「搶答」 內行人曝他誤做這事

這次沒被罵…馬斯克宣布取消推特1功能 網笑：不能偷秀iPhone了

只有1萬想買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它

相關新聞

FTX破產害他「1200萬沒了」 交易APP打不開急哭怪政府：怎沒監管

全球第二大虛擬貨幣交易所FTX宣告破產，共同創辦人班克曼‧佛瑞德（SBF）高達160億美元（約台幣4976億元）的身家在短短數日內化為烏有，消息傳出後震驚金融圈，許多投資人也遭受嚴重波及。 一名

FTX聲請破產保護 班克曼-佛瑞德辭去執行長職務

根據加密貨幣交易所FTX在推特上發布的聲明，創辦人班克曼-佛瑞德已辭去執行長一職，由雷伊三世接任（John J. Ray...

幣圈最慘烈！FTX創辦人身家大蒸發 數日內「從160億美元歸零」

加密貨幣交易所FTX共同創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）高達160億美元的身家，已在數日內化為烏有，為加密幣史上最慘烈的財...

Podcast解讀區塊鏈／產險也有區塊鏈？增加理賠效率、如何運作一次告訴你

嗨，早！有車的人大概都買過強制險。萬一在路上發生交通事故，車上的乘客、別車的駕駛或是受傷的路人就可以申請強制險理賠。但大家可能不知道在人們申請強制險的背後，往往得仰賴各家保險公司密集地人力與紙本協作，才能在最短時間內完成理賠作業。

用社群挺過元宇宙危機？Meta招手IG創作者可創作跟販賣NFT

Meta 近來噩耗頻傳，不僅元宇宙發展受挫，乏人問津，前幾天還傳出 Instagram 全球大當機，不過也許是想加強社群方面可以提供給母公司的資源，Meta 在 11/2 宣布，將在 Instagram 引入新的創作者工具，未來創作者將可以透過 Instagram 創作以及販賣 NFT。

Podcast解讀區塊鏈／「時光宇宙」用NFT抓住台灣經典時刻 數位轉移到Web3有何不同？

這是 podcast 的週末特別集，內容是要向大家介紹一項我認為相當有意義的 Web3 專案 — 時光宇宙。曾經聽過前面第 180 集內容的聽眾，對時光宇宙這個名詞應該不算陌生。它是由聯合線上股份有限公司，其實就是大家熟悉的聯合報集團所推出的 Web3 專案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。