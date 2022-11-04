Podcast解讀區塊鏈／「時光宇宙」用NFT抓住台灣經典時刻 數位轉移到Web3有何不同？

這是 podcast 的週末特別集，內容是要向大家介紹一項我認為相當有意義的 Web3 專案 — 時光宇宙。曾經聽過前面第 180 集內容的聽眾，對時光宇宙這個名詞應該不算陌生。它是由聯合線上股份有限公司，其實就是大家熟悉的聯合報集團所推出的 Web3 專案。

將過往聯合報印在紙本上的內容，換上全新的數位載體印到 NFT 上。在這集 podcast 裡面，我和時光宇宙的兩位來賓丫寶、大肥貓聊聊聯合報這家已經 70 幾年的媒體公司，如何從紙本過渡到數位，再從數位過渡到 Web3。此外，他們也會介紹時光宇宙這項計畫以及近期剛剛推出的熱血棒球 世界發光系列的 NFT 又有哪些時代意義值得大家收藏。

我之所以將這集內容放上區塊勢，是看好未來會有越來越多的內容會依循著這個發展路徑進入 Web3 世界，而人們收藏的資產可能也會慢慢從紙本變成 NFT。在 2022 年說這段話，大家難免會覺得怎麼可能。但或許幾年之後，NFT 開始出現在人們常用的社交媒體、串流影音平台上，那時候再回頭看就會覺得非常自然。反而會覺得現在人們怎麼低估了 NFT 的發展。

這集內容包含： ．簡單介紹聯合報集團．聯合報如何從紙本到數位再從數位到 Web3？．什麼是時光宇宙？它和過往的內容數位有何不同？．熱血棒球 世界發光系列的 NFT 為何值得收藏？．時光宇宙的幕後，經營 Discord 有何心得

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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