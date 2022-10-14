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Podcast解讀區塊鏈／幣價跌完了沒？熊市該做哪些事？
嗨，早！
進入幣圈寒冬之後，每個人的應對方法各有不同。有人索性把交易所 app 從手機裡刪除，眼不見為淨。但也有另一群人想知道幣價跌完了沒，希望進場搶便宜。之前我在另一集 podcast 分享過自己在上一輪牛市完全沒有賣幣，「傻傻地」度過了一整個價格週期。
這集 podcast 區塊勢邀請《呢喃貓投資》的共同創辦人 Cryptor 從投資者的角度討論比特幣減半、以太坊合併以及 Cosmos 2.0 這些事件如何影響幣價走勢，還有該怎麼從創投身上「劫富濟貧」？雖然投資不是我的專長，但這集內容讓我用另外一個視角認識幣圈。相當有收穫。
這集內容包含：
．幣價跌完了沒？熊市該做哪些事？．加密貨幣市場和黃金市場一樣「不理性」．比特幣減半早就是公開資訊，為何市場仍然如期上漲？
．以太坊合併不是好消息嗎？為何合併之後幣價下跌？．為何投資人不用看 Cosmos 2.0 白皮書也能判斷市場走向？．如何從創投身上劫富濟貧？
《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》
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