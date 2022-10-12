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旗下NFT交易平台宣布結束 持有者揚言控告CNN「捲款潛逃」

聯合新聞網／ INSIDE
CNN旗下的NFT交易平台CNN vault。 圖擷自CNN vault
CNN旗下的NFT交易平台CNN vault。 圖擷自CNN vault

星期一（10月10日）下午，CNN宣布將結束其Web3項目，NFT的交易平台CNN Vault，平台內容為歷史大事的新聞報導或衍伸之藝術創作所鑄成的NFT，提供給顧客收藏。

CNN在Discord的訊息中，進一步通知擁有NFT的顧客，Vault網站將進行「改變」，不過NFT擁有者仍可以檢視收藏，並在平台上交易。CNN說公司在計畫要補償數千位加入他們虛擬貨幣實驗的顧客，補償將以FLOW幣或穩定幣的形式，細節CNN內部尚在討論中。

但有公司人員表示補償金額預計為Vault NFT原鑄造價格的20%。他也說所有NFT都是存放於星際檔案系統（InterPlanetary File System, IPFS）中，因此即便CNN的Vault網站消失，顧客握有的NFT仍可使用。CNN也在計畫銷毀平台上未售出的NFT，要提升已賣出NFT的價值。

不過顧客似乎不太買單，並表示他們原先以為像CNN等知名大公司所發行的NFT，相較其他小型的NFT項目更為可靠。有幾位顧客甚至表示他們計畫請律師來控告CNN「捲款潛逃」（rug pull）。

一名顧客指出，公司結束一個Web3項目後，其NFT很難存在，少了平台及用處，顧客持有的NFT不再能被歸類為NFT，而只是個數位複製品。

另外，也有人指出，Vault仰賴的Flow區塊鍊可讓用戶提取USDC穩定幣，但每次最少需提10美元，且需支付4美元的手續費，CNN Vault上最便宜的NFT為19美元，回扣為4美元甚至更少，擁有者在提取後即不會獲得任何收益。

CNN上個月仍在鼓勵消費者購買虛擬代幣，以參加不同活動，像是預計在美國期中選舉發行的「投票的藝術」（Art of Voting）系列NFT，收藏家需至少擁有某一特定NFT才有權限交易新系列。CNN先前甚至暗示今年底，讀者可隨意選擇鑄造任何一篇CNN新聞。

除了CNN的NFT項目未成功達到顧客的期望外，NBA球星De’Aaron Fox的NFT項目Swipathefox也在未照承諾提供NFT握有者好處後關閉。

美聯社（Associated Press, AP）在1月推出NFT平台，但遭批評說AP只是為了從中拿手續費補助其新聞，後續在平台上也少有活動發生。可以看出加密貨幣冬天對各NFT交易平台的衝擊皆不小，不過往好處想至少CNN Vault存在的時間為CNN+的16倍。

《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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