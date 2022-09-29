蘋果30%高稅率再引爭議！NFT卡關移動端市場 苦主怒「必須阻止蘋果」

科技媒體 The Information 記者 Aidan Ryan 日前發表《Apple 的 App 商店政策如何壓迫 NFT 新創》一文。他透露：「Apple 告訴新創公司，他們必須透過 App 內購買功能才能販賣 NFT，迫使許多新創限制其 App 功能，才能避免掉 Apple 高達 30% 的交易費用。」他認為 NFT 的市場蓬勃、交易活絡，在加入移動端市場後，原有機會大幅增加交易，但卻遇上一些困難。一是，人們不習慣用具有波動性的加密貨幣定價 ; 二是，如果採用 App 內購買 (例如用信用卡買 NFT)，將面臨最高抽稅 30% 的窘境。這比起 OpenSea 的 2.5% 抽佣＋創作者版稅，都還要高上許多。

Apple 高額抽稅：Epic 創辦人再度開砲

Epic Games 創辦人 Tim Sweeney 過去曾因在 Apple Store 之外設立付費系統，繞過 Apple 抽稅 (通常為 15%/30%，年收入小於 100 萬美金業者可用低稅率)，Apple 以下架多個 Epic Games 反擊，導致雙方訴訟。最終，Apple 在多數指控中勝訴，但法院也裁定 Apple 將不能再禁止開發者提供連結或其他通訊方式，引導用戶跳離 Apple 的 App 內購買。

Tim Sweeney 在 NFT 帶起的話題中又再度開砲表示，Apple 又在扼殺 NFT App 的事業，因為這項新興技術可以對它高價的 App 內購買服務造成威脅。「Apple 必須被阻止！」

（圖／鏈新聞提供）

NFT 業者尋求 Web2 支付手段遇上老問題

事實上，Apple 的高額抽稅已是為人詬病的老問題，過去就受過壟斷市場的控訴 ; Epic Games 與其他 13 家知名公司已在 2020 年成立應用公平聯盟 (CAF) 期望達成更公平的 App 交易，對抗 Apple 與 Google 應用商店的高額抽稅。

NFT 的鏈上交易市場支付手段並不受到此制度影響，只要業者能夠串接錢包，以加密貨幣互動即可，Apple 不參與其中。

30% 高稅率也不為 NFT 交易特別制定，僅是因為 NFT App 業者希望透過 App 內購買功能為消費者帶來更直觀便捷的方式，不需要克服 Web3 的技術障礙。但這樣的高稅率，比起鏈上平台來說，就貴得很多。Web3 體系若要依賴 Web2 為用戶帶來便利，仍須面對相同問題。

社群對 NFT 的反感、圈內意見反擊

對於科技媒體 The Information 報導，並非所有人認同。也有網友認為，NFT 是詐騙，Apple 只是在展示它對 App 開發者的宰制能力而已。這次事件只是彰顯 Epic Games 當初的控訴是百分百正確的，就算 NFT 不是詐騙也是一樣。

面對圈外人批評 NFT，BlockTower Capital 創辦人則反訴，為什麼你們賣遊戲角色的服裝就不是詐騙，但讓人們可以在二級市場買賣這些服裝就是詐騙呢？

（圖／鏈新聞提供）

《原文刊登於合作媒體鏈新聞，聯合新聞網獲授權轉載。》

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