「虛擬世界可賣7次…我們只賣了第1次」 這家出版商被NFT商機驚呆

教科書出版商Pearson計畫藉由NFT,從教科書二手的交易中獲利,這有可能表示讀者將來可轉售電子書。

據《彭博社》報導,教科書出版商Pearson認為能透過區塊鏈技術,從教科書二手的交易中獲利。Pearson的CEO Andy Bird 說,「在模擬的世界中,一本來自Pearson的教科書被重新賣出高達7次,我們卻只參與第一次的買賣。數位化則有助削減二手書的市場,如區塊鏈、NFT等科技,能讓我們參與到該書本每次的交易。」

Bird未進一步說明Pearson具體的計劃,因此目前仍不清楚NFT是否及如何納入運用於商品,不過Pearson目前已有一整個團隊來研究元宇宙所帶來的影響,以及如何應用於出版業。Pearson將來可能讓讀者轉售電子書,而在出版業是極少見的。

電子書的轉售長久以來皆存有法律爭議,這是因實體書和電子書兩者之間所有權的差異。實體書因專利權耗盡原則,著作權人一旦將商品售出即不再具有專利權,因此買家通常得以在原出版者不獲利的情況下,仍轉賣該商品。

電子書則不同,在轉售過程不涉及物權的轉移,每次的交易都會產生一個「複製」的版本。交易電子書衍伸出的法律問題也曾在2019年,促歐盟法院 ( the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union) 作出轉售二手電子書需事先經著作權人同意的裁決。

實體書也因得以讓學生透過交易二手書來支付價格高的書本費,而在學生族群中較具優勢,電子書若也能以二手形式交易,也將縮小兩者之間的差距。

但The Verge報導指出,加入NFT的應用並未必能解決電子書轉售的問題,由於Bird強調的是分散式帳本能追蹤所有權的特性,這透過數位資料庫即可達成,區塊鏈所提供的是去中心化的資料庫,但Pearson要運用完全去中心且開放的系統的機率近乎為零。Pearson較有可能的作法為延續其複製保護的策略 (Copy Protection Scheme),來阻止非NFT持有者盜用書籍。如此一來,NFT僅是是覆在以往數位板權管理(Digital Rights Management, DRM)技術上的噱頭。另外,NFT理論上得以在第三方市場上販售,且事先不須經過創作者的同意,但像知名遊戲大廠Ubisoft即被質疑並未遵循此種交易方式,而Pearson也有可能效法。

Pearson及其他大型出版商其實可讓讀者轉售電子書授權許可 (Ebook License) ,像第三方賣家Tom Kabinet和ReDigi就在試圖打造二手電子書市場,但出版商一直不同意讀者對電子書進行轉售,可能是因出版商不願讓讀者對電子書有過多的控制,這點從當他們推出的訂閱制,如Pearson Plus即可看出來。

對於Pearson來說,從訂閱制所得到的收益,仍比從商品的二手交易中獲利來的高。而對學生而言NFT電子書像是把雙面刃,一方面擁有轉售電子書的選擇權仍是好的,但另一方面,若出版商控制轉售市場,則走向將以出版商的效益為主。

但不可否認的是NFT的確能讓消費者產生擁有一樣東西的心理,而這也可能成為促電子書市場踏入新發展方向的契機,NFT也已有踏入出版業的跡象,書籍交易平台Books Go Social即推出數本限量NFT電子書供消費者購買。

NFT是否為書本所有權議題的解方仍有待討論,而NFT將如何運用出版業結合也有許多發展空間,兩者之間的結合值得持續關注。

《本文作者Jocelyn,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》

