Podcast解讀區塊鏈／自媒體如何經營？他用NFT與空投比特幣吸客

嗨，早！

中秋節再過一個月就要到了，今年的月餅準備好了嗎？

這集是我受邀到 Open Career 錄音，與主持人 Bella 聊聊創立自媒體的心得。這次受訪會分成上下兩集，這是上集內容。下集討論區塊鏈新創與產業發展，要請大家移駕到 Open Career 訂閱、收聽。

那天和主持人 Bella 錄音的時候，自己是處於放假模式（aka 比較鏘的狀態）。所以她問什麼，我都會繞一圈慢慢說。所以中間有幾次 Bella 都以為我沒有要回答他的問題 😂 錄完很怕這集太多廢話，但後來發現 Bella 把節目剪得滿好的。自己聽完覺得是舒服的節奏。也歡迎大家聽聽看。

這集內容包含： ．區塊勢誕生的契機 ．為何最初選擇以技術切入而不是投資？ ．透過發 NFT 與空投比特幣和讀者互動 ．區塊勢除了付費訂閱之外，還有哪些新嘗試？

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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