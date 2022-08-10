NVIDIA攜手皮克斯、Adobe、西門子推動USD標準 將成元宇宙發展基礎

如同蘋果與Adobe、皮克斯合作USDZ通用場景描述檔案格式，讓AR內容更容易被分享、使用，NVIDIA在SIGGRAPH 2022期間的特別演講上宣佈，將與皮克斯、Adobe、Autodesk、西門子，以及眾多媒體、遊戲、機器人、工業自動化與零售業者合作，將致力讓通用場景描述 (USD)成為開放元宇宙及3D網際網路的基礎。

此合作將擬定一份多年的發展規劃路線圖，預計將通用場景描述應用功能擴展到視覺特效之外領域，並且能廣泛應用在建築、工程、製造、科學運算、機器人及工業數位雙生等領域，並且推動工業元宇宙應用發展。

為了加速發展，並且讓通用場景描述能廣泛被應用，NVIDIA此次也宣布將開發開放式通用場景描述相容性測試及認證套件 (USD Compatibility Testing and Certification Suite)，任何開發人員都能免費使用此套件測試其所建立的通用場景描述版本，並且驗證這些通用場景描述能產生預期中的結果。

此外，NVIDIA將提供一系列免費資源，藉此推動業界加快採用通用場景描述的速度，其中包括數千個專門打造的通用場景描述素材，以及數百個線上隨選教學內容、文件，以及開發工具等項目，將能協助不具備3D專業知識的使用者建立虛擬世界。

而NVIDIA也將針對熱門的3D軟體生態系統，以及本身推行的Omniverse平台打造通用場景描述外掛程式，預計將可對應目前常見的PTC Creo、SideFX Houdini、Autodesk Alias、Autodesk Civil3D，以及Siemens Xcelerator等軟體工具。

在此次合作中更計畫組成工作委員會，以利聚焦通用場景描述發展重點，並且蒐集相關反饋意見，並且讓NVIDIA加速開發通用場景描述相關應用資源，並且由Adobe、Autodesk、皮克斯及西門子等業者共同推動通用場景描述應用成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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