Podcast解讀區塊鏈／NFT還能做什麼？他納入捐款憑證還「增值」原因曝光

嗨，早！

NFT 除了可以換成社交頭像、當成數位兌換券之外，還有什麼具體用途？

區塊勢之前曾寫過 Lens Protocol 這款基於 NFT 的社交媒體，或是透過 Mirror 將文章發行成 NFT 供讀者收藏。這集 podcast 來賓黃豆泥，則是將捐款憑證變成 NFT。

去年區塊勢就曾邀請黃豆泥，分享他以 NFT 打造公益永動機的創舉。最近他與吳哲宇共同成立 FAB DAO 這個公益 NFT 自治組織。他們不只在 FAB DAO 中融入平方募資法的概念，同時還希望實驗「憑成效追認的公共財募資」（retroactive public goods funding）讓捐款憑證未來能隨著影響力增值。

這集內容包含： ．以 NFT 實現物理收藏品做不到的功能 ．如何以數位原生的方式發行一本書？ ．什麼是 FAB DAO 與百岳計畫？如何運作？ ．平方投票法如何削弱有錢人的權力？ ．NFT 捐款憑證為何會隨影響力漲價？

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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