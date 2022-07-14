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比特幣已下跌72.3%…持有者、礦工投降壓力大！「熊市後期特徵」現形

聯合新聞網／ 動區動趨 BlockTempo
Glassnode 本週發布週報指出，比特幣自去年創下歷史高點後，迄今已下跌 72.3%，目前的市場結構具有熊市後期的許多特徵，但雖然許多觸底訊號已成形，市場可能仍需經歷一段陣痛期、面臨進一步下行風險。路透
Glassnode 本週發布週報指出，比特幣自去年創下歷史高點後，迄今已下跌 72.3%，目前的市場結構具有熊市後期的許多特徵，但雖然許多觸底訊號已成形，市場可能仍需經歷一段陣痛期、面臨進一步下行風險。路透

在比特幣持續在 2 萬美元附近波動之際，Glassnode 本週發布週報指出，比特幣自去年創下歷史高點後，迄今已下跌 72.3%，目前的市場結構具有熊市後期的許多特徵，但雖然許多觸底訊號已成形，市場可能仍需經歷一段陣痛期、面臨進一步下行風險。

鏈上數據分析公司 Glassnode 本週發布週報指出，就市場結構而言，當前比特幣熊市與 2018 年末有許多相似之處，而目前的市場結構具有熊市後期的許多特徵，在熊市後期，最有信心的投資者，像是長期持有者、礦工都面臨著巨大的投降壓力。

當前熊市與上一波熊市比較。Source：Glassnode
當前熊市與上一波熊市比較。Source：Glassnode

Glassnode 認為，雖然許多觸底訊號已經成形，但市場仍需要一定的熊市持續時間來承受痛苦，以建立一個有韌性的底部，當前處於虧損狀態的比特幣供應量雖已達到 44.7% ，其中大部分由長期持有者所持有，但與先前的熊市週期相比，目前的情況沒有比較嚴重。

Glassnode 指出：

比特幣底部的形成，往往伴隨著長期持有者承擔越來越大比例的未實現虧損。換句話說，熊市若要到達最終底部，處於虧損狀態的比特幣比重，應主要轉移給對價格最不敏感、最有信心的持有者。

Glassnode 數據顯示，在 2015 年和 2018 年之前的熊市中，長期持有者持有、並處於虧損狀態的比特幣供應量比重分別為 35%、34.2%，短期持有者持有、並處於虧損狀態的比特幣供應量比重僅分別為 3.2% 至 4.7%。

然而，Glassnode 指出，目前短期持有者持有、並處於虧損狀態的比特幣供應量比重約 16.2%，長期持有者持有、並處於虧損狀態的比特幣供應量比重為 28.5%。相較前面兩次熊市，許多代幣仍由短期持有者所持有，但他們的目標是進行價格投機，對資產的信心不足，表明目前 BTC 仍在更多過渡往長期持有者手中的過程。

長、短期持有者持幣虧損比重。Source：Glassnode
長、短期持有者持幣虧損比重。Source：Glassnode

礦工放緩拋售幅度

另外，Glassnode 指出，礦工往往會成為熊市後期最有影響力的拋售壓力來源之一，而從當前情況來看，市場可能正在測試底部範圍，自 5 月下旬以來，礦工已售出 7,900 顆比特幣，但最近已將拋售幅度放緩至月均出售約 1,350 顆比特幣。

礦工比特幣淨部位動態。Source：Glassnode
礦工比特幣淨部位動態。Source：Glassnode

Glassnode 提及，在 2018 年至 2019 年的熊市中，礦商投降的持續時間約為 4 個月，而當前的投降周期，僅在 1 個月前才開始，Glassnode 警告，礦工目前仍持有約 6.69 萬顆比特幣，除非比特幣價格大幅回升，否則下一季度市場可能繼續面臨進一步拋售的風險。

無論如何，Glassnode 在結論中表示，市場看起來已接近底部，具有熊市後期的許多特徵，普遍投降、極端金融壓力都已到位，但市場可能仍需經歷一段陣痛期、面臨進一步下行風險，以充分考驗投資者的決心，並使市場建立一個有韌性的底部。

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《原文刊登於合作媒體動區動趨 BlockTempo，作者為James，聯合新聞網獲授權轉載。》

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