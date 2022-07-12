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關鍵密碼元宇宙 南市創新談碼區塊鏈與NFT

中央社／ 台南12日電

南市創新育成基地今天一項研討會，就時下最夯的區塊鏈、NFT、元宇宙等議題關聯性，探討新創產業在元宇宙的發展方向，打造創新與創業社群資源分享與機會媒合平台。

贏地創新育成基地今天舉辦「區塊鏈與NFT—邁向元宇宙的關鍵密碼」創業小聚，由台灣區塊鏈大聯盟總召集人陳美伶教授帶領專業STAR BIT 思偉達創新科技及Jcard團隊以元宇宙為主題，探討區塊鏈、NFT及元宇宙之間關聯性，提供新創團隊分享與交流連結機會。

講座由陳美伶首先講述區塊鏈應用趨勢與產業發展；接著Jcard團隊由淺入深介紹NFT的發展行銷與再創。希望透過創業小聚講師們專業經驗分享，從人才培育的基礎建設做起，推動台灣企業級區塊鏈於產業落地的能量，有助於讓相關應用朝正向發展，並開闊南部新創界眼界及交流。

台南市長黃偉哲說，企業級區塊鏈技術在國際上已成熟，現在是台灣產業評估將技術應用於數位轉型最佳時機。在創業這條路上，難免會有孤立無援或想放棄的時候，這時若有一群創業夥伴在旁提供協助，就像是為創業這條路點了一盞明燈。

黃偉哲肯定贏地創新育成基地提供創業者最佳創新發想的新創空間，協助新創團隊，提供專業技術、輔導、資金獲取等幫助，並不定期辦理活動解析產業趨勢、給予新創團隊能量與幫助，帶動在地新創能量共同成長及新創產業發展。

南市府經濟發展局透過新聞稿表示，元宇宙是難得一見的好機會，把文化、商業和科技等各種資源整合在一起，為台灣產業發展找到新方向。

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