「想幫貓咪發行NFT」老媽學會電腦繪圖！過來人笑：會有嚴重後果
NFT正夯，很多人都投入NFT的世界。有位網友的媽媽退休後，閒來無事報名參加各種課程，最近一頭栽進電腦課程，還學會了電腦軟體繪圖，媽媽興沖沖幫家中喵星人畫圖，還表示要發行NFT，女兒出賣了老媽的作品，說媽媽的好學精神，連她也自嘆不如。
有位女網友在Dcard發文，說退休的媽媽原本熱愛出國旅遊，但因為疫情關係，這兩年都待在台灣，媽媽報名了插花、烘焙、繪圖軟體等各種課程。近日媽媽學會電腦繪圖後，興沖沖畫起家中貓咪，還嚷著「我要幫小八(貓咪名)發NFT，你們年輕人現在不是都流行這個嗎？」。原po看著媽媽認真練習的背影，「不禁小小慚愧了幾下…老媽活到老學到老的精神，真心敬佩！」
po文一出，網友大讚，「媽媽也太認真了吧」、「畫得很像欸，媽媽好厲害」、「老媽有沒有在接案 ？我家這隻胖的也畫一下」、「是個不會被時代淘汰的老媽」、「你媽竟然知道NFT」、「老了真的要找東西來學，不然人生會很無趣」、「從前，我是一個家庭主婦，去XX上課後，我是一個會幫貓畫圖的家庭主婦」。
也有人笑稱，長輩技能點滿會有嚴重後果，「上次教我媽用手機教了半天才會，學會之後還跑去跟鄰居炫耀，然後就是開始無止境的長輩圖，這大概是我最後悔的一件事」、「我阿公看瑯琊榜，我幫他弄了一個平板，結果也是洗我長輩圖」、「有想過之後可能會有連續的長輩圖轟炸嗎」、「自從我媽學會做甜點後...每天都有吃不完的甜點」。也有人提醒，「NFT有賣出去的話，記得要給喵喵加菜啊」。
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