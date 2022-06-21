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Podcast解讀區塊鏈／投資加密貨幣怎麼節稅？會計師說給你聽

聯合新聞網／ 區塊勢
圖／區塊勢提供
圖／區塊勢提供

嗨，早！

最近是台灣的報稅季。網路上有許多人都在問，投資加密貨幣要繳稅嗎？如果你是公司經營者，或許可以找到專業會計師為你服務。

但多數投資者可能跟我一樣，雖然在網路上看過許多網友討論，但似乎沒人能清楚回答我心中的簡單疑惑 —— 投資加密貨幣要不要繳稅，如果要，那該如何節稅？

這集區塊勢邀請國內少數對於加密貨幣稅務議題相當熟悉的陳彩凰（Hazel）會計師，來聊聊這個主題。

目前 Hazel 不僅是 KPMG 的稅務投資部營運長，過去也曾在政府部門擔任稅官。在這集節目中，她會經常在稅官、會計師兩種相反的角色中切換，分享加密貨幣投資者究竟該不該繳稅、政府如何查稅與怎樣合法節稅？

這集內容包含：

．不是「避稅」而是「節稅」

．加密貨幣就像礦泉水，哪有不繳稅的道理？

．理論上該繳稅，但實務上 …

．10年前避稅天堂的啟示

．個人投資者如何合法節稅？

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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